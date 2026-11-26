La Libertad Avanza respaldó la prohibición de los cuidacoches en Rosario, luego de conseguir modificaciones al proyecto original del Ejecutivo. Sin embargo, los concejales del bloque votarán en contra del artículo de sanciones por considerar que no contempla herramientas efectivas como el arresto y anticipan que el “problema en la calle seguirá estando”.

Desde La Libertad Avanza celebraron el progreso en la prohibición de la actividad de los cuidacoches impulsada por el bloque desde diciembre, pero advierten que la propuesta del municipio sigue siendo insuficiente para garantizar que la prohibición se cumpla efectivamente.

“En menos de un año en el Concejo logramos la prohibición de cuidacoches y la habilitación de las aplicaciones de movilidad, dos cuestiones que llevaban años de discusión sin resolución. Cumplimos con nuestros votantes”, aseguran los libertarios.

Juan Pedro Aleart sostuvo: “Después de tantos años de discusión, que Rosario avance hacia la prohibición de los cuidacoches es un paso adelante. Desde nuestro bloque logramos eliminar el régimen de excepciones que contemplaba el proyecto original y garantizar que el municipio pueda actuar de oficio, sin esperar que un vecino tenga que denunciar. Sin embargo, seguimos teniendo una diferencia fundamental: no se contempla el arresto para determinadas situaciones. Prohibir está bien, pero necesitamos herramientas concretas para hacer cumplir esa prohibición” y Franco Volpe agregó: “Estamos dando un paso en la libertad de los rosarinos”.

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Por su parte, el concejal e integrante de la comisión de Gobierno, Lautaro Enríquez afirmó: “No nos olvidemos que venimos de iniciativas absurdas como la de incorporar a los cuidacoches al estacionamiento medido propuesto por Monteverde. Pero insistimos en que si no hay consecuencias concretas para quienes incumplen reiteradamente la norma, es muy difícil que esto funcione. El municipio no contempla la figura del arresto y creemos que se está perdiendo una oportunidad para abordar el problema con la firmeza que requiere”.

En la misma línea, Samanta Arias agregó: “Un cuidacoche que amenaza o extorsiona a un vecino para cobrarle por estacionar no es un trabajador informal, es un delincuente que se apropia de un espacio que es de todos. Las oportunidades laborales y la asistencia social para quienes las necesitan son importantes y forman parte de nuestra iniciativa, pero no pueden ser una excusa para tolerar delitos y contravenciones”.

Desde La Libertad Avanza concluyeron que avanzar en la prohibición no significa convalidar el esquema de sanciones propuesto por el Ejecutivo. El bloque sostiene que Rosario necesita una norma que no solamente prohíba la actividad, sino que también tenga herramientas reales para garantizar su cumplimiento y proteger a los vecinos.

Por último, propuesto por la concejal libertaria Anabel Lencina, se sumará en la normativa local un especial abordaje a la situación de los niños que son expuestos a situaciones de riesgo y peligro por los cuidacoches adultos “Si se detecta a un niño, niña o adolescente participando de esta actividad o de alguna similar, se debe dejar constancia y solicitar la intervención inmediata del Servicio Local de Niñez”, dijo la concejal.