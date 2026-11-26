El senador por Rosario es autor de la normativa que prohíbe la actividad de cuidacoches en la provincia de Santa Fe y a la que adhirió este jueves el Concejo Municipal de Rosario

El senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, autor de la normativa que prohíbe la actividad de cuidacoches en la provincia de Santa Fe y a la que adhirió este jueves el Concejo Municipal de Rosario, sentenció que "se terminó el negocio de apretar vecinos para estacionar".

La votación en Rosario llegó más de dos meses después de que la Legislatura sancionara la norma de fondo, destrabando así el marco legal necesario para intervenir en las calles de la ciudad.

El proyecto fue presentado originalmente por Seisas en la Cámara alta en mayo de 2025 y obtuvo sanción definitiva en septiembre de este año, tras un proceso de debate que incluyó el aporte de ministros del Ejecutivo provincial y el respaldo de intendentes y secretarías de control de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución y Santo Tomé.

"Se terminó el negocio de apretar vecinos para estacionar en Rosario. Lo que hicimos fue dar el primer paso que faltaba: generar una herramienta legal que hasta hoy no existía, crear la falta y permitir la intervención de la policía, y terminar con un gris que solo beneficiaba a bandas extorsivas. Ahora empieza el proceso y hay que tomarlo con seriedad".

Demoras políticas frente a un problema urgente

Desde el entorno del senador remarcaron que los instrumentos legales estaban disponibles desde septiembre, pero su aplicación en Rosario se vio postergada más de sesenta días por dilaciones políticas dentro del Concejo. En ese sentido, Seisas cuestionó la parálisis del debate frente a un escenario crítico respaldado por las cifras oficiales: entre agosto y noviembre se registraron 900 denuncias al 147 y, durante el primer semestre, 3.453 llamados al 911 por conductas violentas vinculadas a cuidacoches, sobre un relevamiento de 1.395 personas identificadas en la ciudad.

"Los tiempos de la gente no son los tiempos de la política", subrayó el legislador, y agregó: "Nosotros pusimos las reglas sobre la mesa y hoy la calle vuelve a ser de la gente buena. Rosario no da más de parches, de tibiezas y de discursos políticamente correctos que solo sirven para que los burócratas duerman tranquilos mientras el laburante sufre en la calle".

Firmeza contra las mafias y abordaje social

La normativa impulsada por Seisas establece un doble enfoque: por un lado, dota al Estado de una herramienta legal, y por el otro, exige implementar un abordaje integral de prevención e inclusión real para quienes realizan la actividad por necesidad económica.

"Escuchamos a todos: al comerciante de Pichincha al que le espantan los clientes, a la enfermera del hospital Vilela a la que le patearon el auto y también a quienes buscan salir adelante trabajando dignamente. Por eso era indispensable esta ley: porque ordena la calle y separa a los buenos de los malos", explicó el senador.

Con la adhesión formalizada este jueves, el Ejecutivo municipal y la Policía cuentan desde ahora con el respaldo normativo para actuar y sancionar la actividad en toda la ciudad. "La transformación definitiva de Rosario ya empezó de la mano de Pablo Javkin y el Gobernador Pullaro, y no vamos a parar hasta que el control vuelva a estar en manos del Estado y la ley se cumpla sin excusas", concluyó Seisas.