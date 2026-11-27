Nicolás D'Angelo ya había dejado su cargo en la Unidad Regional II tras la denuncia de corrupción en la compra de combustible, aunque continuaba en libertad

Este jueves se abrió un nuevo capítulo en la investigación sobre un fraude multimillonario en la Policía de Santa Fe . El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó la captura de Nicolás D'Angelo , otro jefe rosarino de la Unidad Regional II apuntado por el desvío de fondos para la compra de combustible de los vehículos oficiales.

Fuentes oficiales indicaron que el comisario quedó bajo arresto por orden el fiscal José Luis Caterina . Así se sumará a una lista de más de una veintena de personas imputadas desde mayo de 2025. Salvo dos civiles, todas pertecen a la fuerza de seguridad provincial y al menos tres de ellas ya acordaron condenas de ejecución condicional en vez de defenderse en juicio.

Pasado un año y medio desde que la causa tomó estado público, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe detuvo al exjefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional II . Su nombre había trascendido inicialmente entre los presuntos involucrados en la red de corrupción, aunque finalmente no fue acusado.

Si bien D'Angelo quedó afuera de la lista de detenidos e imputados en el inicio de la investigación, la denuncia afectó su actividad y la de otros altos mandos de la fuerza a nivel local. Después de los allanamientos solicitados por la Justicia, pasó a disponibilidad y dejó su cargo como parte de las medidas para reordenar el trabajo de la fuerza en Rosario.

Según indicaron desde la Fiscalía Regional Segunda, el comisario continuará privado de su libertad y será imputado la semana que viene. De esta manera, la causa suma un nuevo protagonista cuando ya estaban definidos los pedidos de condena para los principales actores en el expediente.

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En mayo pasado, Caterina presentó la acusación a 19 policías y otras dos personas vinculadas a la estación de servicio de la empresa Gas Auto Tiferno SA, ubicada en Ovidio Lagos al 3900. En el escrito se destaca la solicitud de una condena a 12 años de prisión a Daniel Acosta, exjefe de la Unidad Regional II. Su secretario privado, Rodrigo Domínguez, fue señalado como organizador de la asociación ilícita dedicada al peculado de caudales públicos y se planteó una pena de 14 años de cárcel en su caso.

Los encargados de la investigación determinaron que el desvío de fondos generaba un perjuicio económico de casi 60 millones de pesos mensuales para el gobierno santafesino. A modo de ejemplo, el gasto para abastecer a las motocicletas de la Brigada Motorizada se redujo más de un tercio después de los allanamientos de 2025.

Tres policías condenados

A mediados de este año, tres agentes fueron condenados con penas de ejecución condicional en el marco de la causa. Se trata de tres imputados colaboradores cuya declaración forma parte de la evidencia empleada profundizar la pesquisa.

Sergio Darío López, Jorge Santiago Delgado y Gerardo Fabián Ramírez acordaron sanciones diferentes por los delitos que cometieron dentro de la asociación ilícita. Se trata de la primera sentencia relacionada a la investigación iniciada en 2024 y que implicó desplazamientos en toda la cúpula de la Jefatura de la Unidad Regional II.

La jueza Silvana Lamas González homologó el procedimiento abreviado propuesto por el fiscal y la defensa de los policías. En uno de los casos analizados, el acuerdo permitió que el imputado esquivara una pena de cumplimiento efectivo en la cárcel.

Además de la intervención en la asociación ilícita, López aceptó su responsabilidad por los delitos de cohecho pasivo, peculado de caudales públicos, defraudación agravada por afectar a la administración pública y falsedad ideológica. Así accedió a una sanción condicional de 2 años y 8 meses junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por su parte, Ramírez recibió una condena a 3 años que no se ejecutará mientras no sea acusado por nuevos delitos. Lo mismo ocurrió con Delgado, aunque el plazo pactado se redujo a 2 años y 3 meses.