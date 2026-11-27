Ángel Oscar Baratucci es una de las máximas figuras del turf argentino. El Concejo Municipal definió que el Hipódromo del Parque Independencia lleve su nombre

A partir de la última sesión del Concejo Municipal el Hipódromo de Rosario llevará el nombre de Ángel Oscar Baratucci, el histórico jockey que se destacó en la ciudad y por el cual se celebra el día nacional de este deporte. Entre sus hazañas está haber roto un récord Guinness y conseguir más de 3.300 victorias, con la particularidad que sólo montaba a sus caballos los domingos.

Este jueves, el Concejo de Rosario aprobó el expediente 281.362 firmado por el edil Manuel Sciutto (Unidos) en el que se designó al Hipódromo Rosario el nombre de "Hipódromo Ángel Oscar Baratucci" y obligó al municipio a cambiar la cartelería correspondiente con la nueva denominación.

El proyecto aprobado destacó que Baratucci nació el 1º de mayo de 1921 en Azul, provincia de Buenos Aires, pero se radicó con su familia en Rosario, ciudad que eligió "como su hogar" y donde se consolidó como una de las máximas figuras del turf argentino.

Además, luego de retirarse de la actividad deportiva, Baratucci se dedicó a la formación de los futuros jockeys en la Escuela de Aprendices del Hipódromo de Rosario.

Quién fue Ángel Baratucci

Ángel Baratucci nació el 1º de mayo de 1921 en Azul, una ciudad en la provincia de Buenos Aires y a 300 kilómetros de Capital Federal. Su debut montado sobre un caballo se dio el 16 de septiembre de 1936, con apenas 15 años, en el hipódromo de Las Flores. Desde allí nunca se bajó del animal. Cuatro años más tarde llegaría a Rosario de la mano de Bernardo Tucaro, un referente del turf rosarino.

En sus años de actividad, Baratucci dominó la pista del Hipódromo de Rosario consiguiendo más de 3.300 victorias, con la particularidad que sólo corría los domingos. En el mundo del turf se dice que el azuleño evitaba correr los sábados porque no eran carreras oficiales. Algunos registros contabilizan las competencias de ambos días e indican que Baratucci acumuló más de 3.500 victorias.

Foto: Archivo de La Capital

"Patitas", "El Maestro", "El Viejo", "Bara", "Profesor" o "Flaco", en cada rincón del Parque Independencia tenía un nombre distinto y con cada uno de ellos se identificaba. En 2002, Baratucci recordó en La Capital aquella tarde del 15 de diciembre y cómo se veía ganado: "Había venido un amigo, Papero, desde Mar del Plata. Le dije que tenía buenas montas, que iba a ganar carreras". Este amigo marplatense llegó tarde al Hipódromo y no podía entender cómo ya se había adjudicado la mitad del programa. Con los resultados en la pizarra decidió apostar por Baratucci en las últimas carreras, contó el jockey.

Se retiró en 1989 a los 68 años y con más de cinco décadas corriendo carreras de caballos. El día que dijo basta no podía ser de otra forma y se quedó con el primer puesto cabalgando a Snow Gambler, su último caballo.

Una vez fuera de las pistas se dedicó a formar a otros corredores como Pablo Sánchez, Hernán Fuentes, Juan Pablo Lagos Mónaco, Claudio Caro, Jorge Silingo, José Padilla, Luis Montenegro, Alejandro Tajomisski, Rodrigo Cunz, Gabriel Acosta y Rubén César Turiso.

La proeza de Baratucci que llegó a los Guinness

El 15 de diciembre de 1957 Baratucci entraría en los libros de récords Guinness y no es una forma de decir. Esa jornada, calurosa según los relatos de la época, el jockey montó ocho caballos distintos y ganó todas las cerreras de ese día.

Fueron 8 de 8 y logró romper el récord del mítico jockey uruguayo Irineo Leguisamo, que tenía 7 de 7 en una misma jornada. La marca que logró Baratucci lo llevó al famoso libro de los récords en donde estuvo por casi 30 años como "Día Perfecto". El estadounidense Chris Antley el 31 de octubre de 1987 logró 9 victorias en 9 carreras disputadas. Sin embargo, a diferencia de Baratucci que lo hizo sobre una misma pista, Antley ganó 4 en el hipódromo Aqueduct de New York y 5 en el hipódromo Meadowlands de New Jersey.

Foto: Archivo de La Capital

La figura de Baratucci llevó a que el Congreso de la Nación, a través de un proyecto firmado por el exdiputado socialista Carlos Comi en 2012, declaró al 15 de diciembre como el día nacional del jockey profesional del turf argentino en honor a la proeza y trayectoria del rosarino por adopción.

Antes, el Concejo de Rosario lo había declarado ciudadano ilustre en 1995 y el Congreso de la Nación le adjudicó el título de Mayor Notable en 2004. En la cultura popular, el jockey tiene un tango por estas ocho victorias consecutivas: "Baratucci al hilo", con letra de Federico Esteban Duchein Mayada, música de Alejandro Schneider y grabado por el Cuarteto Arostegui.