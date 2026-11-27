El 27 y 28 de noviembre, empresas tecnológicas, emprendedores e instituciones se reúnen para impulsar el ecosistema tecnológico argentino. La entrada es libre con inscripción previa

Este viernes 27 y sábado 28 de noviembre, la ciudad será sede de la conferencia y hackathon Aleph Rosario de la mano de la fundación Crecimiento . Se trata de la primera vez que este evento sale de Buenos Aires para iniciar una agenda federal. El evento se desarrollará en la sede Rosario de la Universidad Abierta Interamericana (UAI, avenida Pellegrini 1620).

La conferencia se realizará el viernes 27 de noviembre, desde las 12, con siete paneles sobre agtech, biotecnología, finanzas, tokenización, inteligencia artificial, educación y regulación. En cada uno compartirán escenario fundadores de compañías en plena expansión y representantes de las instituciones de la ciudad.

Al día siguiente, desde las 9, Crecimiento propone el Aleph Hackathon Rosario , una jornada intensiva en la que equipos de programadores, diseñadores y profesionales de distintas disciplinas trabajan contrarreloj para convertir un problema concreto en un prototipo que funcione.

Esta edición lleva a la práctica lo que la conferencia pone en discusión y lo conecta con el agro : los equipos van a desarrolar herramientas tecnológicas pensadas para aplicarse en el campo, con el acompañamiento de mentores y la evaluación de un jurado al cierre.

En ese sentido, desde Crecimiento señalaron que la elección de Rosario responde a la referencia que la ciudad es a nivel nacional en materia de desarrollo de tecnología, con una fuerte industria del software, y que en los últimos años sumó una generación de empresas que hoy compiten en agro, biotecnología, finanzas e inteligencia artificial.

"Rosario tiene todo lo que hace falta para ser una de las capitales tecnológicas del país. Tiene talento joven, universidades, una economía productiva potente y una comunidad de emprendedores que ya está construyendo y que este año fue noticia más de una vez. Elegimos empezar acá nuestra agenda federal porque queremos que el ecosistema local tenga más visibilidad, más conexiones y más oportunidades", señaló el director de Crecimiento, Francisco Méndez.

Quienes deseen participar de la jornada, pueden acceder a más información o anotarse en alguna de las dos propuestas a través de este enlace.