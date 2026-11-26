Las imágenes fueron grabadas por una empleada el pasado 30 de octubre y difundidas ahora. Los trabajadores mantienen un acampe frente a la fábrica, mientras la empresa solicitó la apertura del concurso preventivo de acreedores y acaba de recibir dos premios a la innovación tecnológica.

La entrega de los telegramas de despido a los trabajadores quedó registrada por una empleada.

Un video mostró la conmoción de los 110 trabajadores de Plantium , en Villa Constitución , cuando recibieron sus telegramas de despido. Las imágenes registraron el llanto y la angustia de los empleados de la firma tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones para el sector agropecuario.

Las imágenes fueron grabadas por Natalia Arce, una de las trabajadoras, el pasado 30 de octubre y difundidas días atrás en redes sociales. En la grabación se observa cómo la persona encargada de distribuir los telegramas menciona los nombres de los trabajadores y les entrega las notificaciones de manera individual.

Casi un mes después, los empleados despedidos mantienen una protesta con carpas frente al establecimiento, mientras la empresa, que se presentó en concurso de acreedores, conservó alrededor de 70 trabajadores para intentar continuar con la actividad.

Entre los motivos de la crisis, el titular y fundador de la firma, Jorge Gentili, mencionó la caída de las ventas, los problemas de cobranza y el endeudamiento , además de las dificultades de clientes fabricantes de maquinaria agrícola para cumplir con sus pagos. Desde el sector sindical, por su parte, señalaron el impacto de la competencia de productos importados, especialmente de origen chino, que se comercializan a precios considerablemente menores.

La situación en Plantium

La semana pasada, Gentili, informó que presentó un pedido a la Justicia para abrir el concurso preventivo de acreedores. La información había sido adelantada por los trabajadores, quienes denunciaron que se suspendió una audiencia prevista en el Ministerio de Trabajo por este motivo. Con el concurso, la firma pretende congelar el pago de lo adeudado tanto a los despedidos como a quienes siguen en actividad.

Los empleados sostienen un acampe frente a la planta en reclamo de una salida que preserve los puestos de trabajo. El 30 de octubre pasado, la empresa había anunciado el cierre transitorio de la planta y el despido de 80 puestos en Villa Constitución y otros 20 en el centro de desarrollo de Rosario. Finalmente, los cesanteados fueron 110.

Los trabajadores sostienen un acampe frente a la planta.

En el medio del conflicto por los despidos, Plantium recibió esta semana dos medallas de oro del premio Ternium Expoagro, que reconoce las principales innovaciones en materia de tecnología agrícola. El galardón es uno de los más importantes del país y la empresa con fábrica en Villa Constitución se llevó dos de los tres principales premios.

Uno de los proyectos ganadores integra la pulverización selectiva con inteligencia artificial, piloto automático y meteorología en tiempo real: define el tamaño de gota y regula la apertura pico por pico. El otro fue un módulo que integra la cuchilla de corte y el cuerpo de siembra en un mismo bastidor, en tándem, y sostiene la profundidad en suelos compactados o secos. Esta creación tiene patentes en Estados Unidos, Brasil y Argentina y fue reconocida también con la mención especial en Diseño Industrial.

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Pese a este perfil de producción de alta tecnología para el sector agropecuario, la firma no pudo soportar la caída de sus principales clientes, por la apertura de las importaciones, y a la competencia de los productos chinos.