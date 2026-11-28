Nación había autorizado la venta de los terrenos en 2024 y ahora oficializó, a través del Boletín Oficial, que los operadores de trenes no utilizarán las parcelas. Resta firmar un convenio con el municipio para avanzar

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su intención de desprenderse de tierras públicas en Rosario.

El municipio celebró la liberación oficial y definitiva de los terrenos de una zona de Puerto Norte y su entorno (barrio Islas Malvinas). Se trata de algo más de ocho hectáreas que tenían uso ferroviario a cargo de las líneas Belgrano y Mitre. Si bien Nación había autorizado la venta de esos predios en 2024, ahora se confirmó a través de una resolución en el Boletín Oficial que le quita definitivamente la explotación ferroviaria a ese sector .

El predio que comprende la calle Madres de Plaza 25 de Mayo (52.374 metros cuadrados) es el de mayor extensión y está ubicado detrás de las torres Dolfines Guaraní. Le siguen 11.865 metros cuadrados sobre avenida Caseros, entre Francia y Junín, y otros dos sectores ferroviarios de 9.588 y 6.737 metros cuadrados.

La desafectación de estos terrenos fue oficializada a través de la resolución 2017/2026, firmada el pasado 25 de noviembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada este viernes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la resolución, los operadores ferroviarios Nuevo Central Argentino (NCA) y Belgrano Cargas y Logística confirmaron que esos lotes no formaban parte de la concesión ni tenían asignadas esas parcelas, al tiempo que la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no puso objeciones.

Las tierras figuran entre los inmuebles que el decreto 950/2024 autorizó a vender a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), los cuales estaban asignados a la Adif. Sin embargo, desde la Secretaría de Gobierno municipal aclararon que para comercializar esos terrenos aún falta la firma de un convenio entre Nación y el municipio, y el debido tratamiento en el Concejo Municipal.

Impacto demográfico

"Deseamos que se firme cuanto antes el convenio, ya que hasta el año pasado estuvimos trabajando en conjunto con la Aabe, pero luego el proyecto quedó en un impasse", señaló en declaraciones a La Capital el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale.

En ese marco, agregó: "Sin dudas que nuestra idea es seguir proyectando viviendas y espacio público en ese sector estratégico para Rosario, ya que nos permitiría generar un cambio demográfico en toda la zona de Refinería, y en un área que la ciudad está desperdiciando".

En tanto, aclaró que para que esa zona tenga valor comercial debe contar con indicadores de edificación, situación que avanzaría una vez establecida la firma del convenio de cesión de los terrenos y la aprobación del Palacio Vasallo. Otro tema a tratar es el asentamiento precario de viviendas ubicado en el sector comprendido entre avenida Francia, avenida Caseros y Junín.

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El metro cuadrado en esa zona está cotizado en 2.587 dólares (a octubre de 2026), según el índice elaborado por portales inmobiliarios, considerado el valor más alto de la ciudad frente al promedio de 1.897 dólares del resto del municipio.

En octubre de 2024, el intendente Pablo Javkin celebró la rúbrica del decreto de cesión de esos terrenos, tras intensas gestiones que habían comenzado durante la administración del exgobernador e intendente Hermes Binner.

"Por eso, para nosotros, este es un paso importante", le dijo Javkin a este diario en torno al inicio de la resolución de un tema que permanecía pendiente.

Las tierras locales son parte de un grupo más amplio, integrado por un total de 309 inmuebles en todo el país, y suman 80.564,78 metros cuadrados divididos en seis parcelas.

Asentamiento

En este sector del barrio Islas Malvinas (ex-Refinería), al que denominan Puerto Norte, aún permanece un asentamiento precario rodeado de torres de alto nivel.

Sin embargo, esta porción de terreno no fue incluida en el decreto de venta por estar bajo el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), que permite el acceso a la vivienda en el mismo lugar o la relocalización de los vecinos. Allí, en el denominado polígono Refinería, se censaron en 2018 unas 70 familias, aunque luego se fueron sumando más.

De esta manera, y en el contexto del decreto firmado por Javier Milei, para la Intendencia se abre un camino para avanzar sobre el tema, más aún cuando la Justicia también falló en contra de quienes pretendían quedarse con el espacio por usucapión, razón por la cual habían elevado una demanda en su momento al Estado nacional a través de un fideicomiso.