El joven de 22 años fue localizado por la PDI en la guardia del Hospital Agudo Ávila tras dos allanamientos. La víctima tenía 28 años y circulaba por bulevar Avellaneda

El conductor de 22 años se dio a la fuga luego de embestir al ciclista y fue detenido horas después.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada Captura del Departamento Operativo Región II Rosario, aprehendió al conductor acusado de atropellar y matar a un ciclista este jueves a la mañana en bulevar Avellaneda al 3300.

El siniestro vial tuvo como víctima a Gabriel Victoriano Aquino, de 28 años, quien circulaba en sentido sur-norte y sufrió lesiones de gravedad luego de que un automóvil lo atropellara y posteriormente colisionara contra otro vehículo en el cruce debulevar Avellaneda y Amazonas. Tras el hecho, el conductor del Ford Focus de color negro se dio a la fuga.

Por disposición judicial, a solicitud de la fiscal Mariela Oliva, de la Unidad Fiscal de Siniestros Viales y Delitos Culposos, personal de la Brigada Captura de la PDI llevó adelante dos allanamientos en domicilios de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, con el objetivo de localizar al hombre investigado, identificado como Uriel Martín B. de 22 años.

En uno de los domicilios se entrevistó a una mujer que manifestó que el joven ya no residía allí y aportó información sobre su posible paradero. El segundo procedimiento no pudo concretarse debido a que el inmueble se encontraba sin ocupantes y un vecino informó que había sido adquirido recientemente por otra persona.

A partir de la información obtenida, los investigadores se dirigieron al Hospital Psiquiátrico Dr. Agudo Ávila, donde lograron localizar al hombre en el sector de guardia. Luego de ser evaluado por profesionales médicos, y tras las actuaciones correspondientes, se procedió a su aprehensión.

Posteriormente, fue trasladado a Medicina Legal para la realización de los exámenes de rigor, entre ellos pruebas de alcoholemia, detección de sustancias y extracción sanguínea. Finalmente, quedó alojado en sede de la PDI a disposición de la Fiscalía interviniente, que dispuso que continúe detenido y ordenó avanzar con las actuaciones para la correspondiente audiencia imputativa. La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Siniestros Viales y Delitos Culposos.