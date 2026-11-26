El zaguero fue suspendido 4 fechas por "conducta violenta", mientras que Gabriel Arias recibió 2. A Jerónimo Russo y Martín Ortega los castigaron con un partido

Lucas Carrizo es sacado de la escena por sus compañeros tras la eliminación de Newell's.

Lucas Carrizo recibió un duro castigo por su expulsión una vez que concluyó el partido entre Gimnasia y Newell's en La Plata por los octavos de final del torneo Clausura. El tribunal de disciplina de la AFA suspendió al zaguero rojinegro por cuatro partidos debido a su "conducta violenta".

Los otros tres futbolistas que recibieron la tarjeta roja la sacaron más barata. Gabriel Arias recibió 2 partidos de sanción, mientras que Jerónimo Russo y Martín Ortega fueron supendidos con un partido cada uno.

El informe que presentó el árbitro Nicolás Ramírez al tribunal de disciplina sobre el comportamiento de Carrizo fue lapidario y se esperaba un fallo semejante.

El juez precisó en su escrito que Carrizo sujetó de la camiseta al arquero del Lobo Harlen Castillo, empujó a varios rivales y le aplicó un cabezazo en el rostro a Marcelo Torres.

Además, Ramírez detalló en el informe que el futbolista le dio un golpe en el brazo, lo que causó que se le cayera la tarjeta, luego que le mostrara la roja. Y añadió que el defensor debió ser retirado del lugar por sus compañeros.

El artículo que se aplicó con Lucas Carrizo

El tribunal de disciplina lo suspendió en base al artículo 13 punto 1 inciso h: "al menos tres partidos de suspensión por conducta violenta".

En el caso del arquero suplente Gabriel Arias, el árbitro informó que forcejeó con su colega Castillo y el tribunal lo suspendió dos partidos. La sanción se aplicó en base al artículo 13 punto 1 inciso b: "al menos un partido de suspensión o un peróodo de tiempo adecuado por conducta antideportiva hacia un adversario o cualquier otra persona que no sea un oficial de partido".

Las sanciones de Ortega y Russo

Martín Ortega y Jerónimo Russo, ambos expulsados por doble tarjeta amarilla, recibieron una fecha de suspensión. En ambos casos se aplicó la regla 12 de la International Board (doble amonestación).

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Con respecto a la suspensión del ayudante del cuerpo técnico, Tomás Gabriel González, se lo suspendió un partido o, a cambio, se lo multó con un millón 50 mil pesos, por "mostrar desaprobación con palabras o acciones" (artículo 13 punto 1 inciso C del codigo disciplinario). Esto fue por los reclamos que hizo hacia Ramírez durante el partido y que le costó la expulsión

El arquero Harlen Castillo, protagonista de una actitud sobradora que desencadenó el enojo del final de los futbolistas de Newell's, también expulsado, fue castigado con una fecha y no estará contra Boca por los cuartos de final.