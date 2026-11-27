El rector Franco Bartolacci valoró la tarea de los legisladores santafesinos de Provincias Unidas y del peronismo. Falta la votación en el Senado

La comunidad universitaria celebró la media sanción que la Cámara de Diputados dio al proyecto de Presupuesto 2027 en el que la oposición elevó de 7,35 a 11 billones de pesos los fondos para las universidades nacionales durante el año que viene.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR ) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, destacó este avance y valoró la tarea de los legisladores santafesinos, con especial mención al gobernador Maximiliano Pullaro para asegurar la votación final.

El capítulo 2 del Presupuesto 2027 dedicado al financiamiento universitario se aprobó con 138 votos a favor, 109 rechazos y 4 abstenciones . En caso de que la mayoría del Senado también vote por la afirmativa, el proyecto se convertirá en ley y ese destino de fondos incorporará las proyecciones establecidas en la ley de financiamiento universitario, por lo que se garantizarán las condiciones para que el nivel superior pueda funcionar con normalidad durante 2027 .

"Esta media sanción es realmente muy importante porque resguarda la universidad pública . Nosotros habíamos advertido la preocupación por la gravedad de la situación y la necesidad de que el Congreso atienda el reclamo de lo que necesitaba para poder funcionar el próximo año", señaló Bartolacci en declaraciones a LT8 .

Agradecimiento a los legisladores

En ese marco, agradeció el "compromiso" de lo legisladores nacionales a la hora de defender las prioridades de la comunidad universitaria.

"Quiero celebrar la decisión de los diputados y diputadas de la Nación, especialmente a los representantes de Santa Fe, con quienes trabajamos mucho en estas últimas semanas. Tanto del bloque de Provincias Unidas como de Unión por la Patria estuvieron a disposición desde el primer día y actuaron en consecuencia para defender los fondos mínimos e indispensables que necesitan las universidades para poder funcionar", destacó.

>> Leer más: El gobierno logró media sanción al Presupuesto pero la oposición subió fondos universitarios

Asimismo, reconoció las gestiones realizadas por el gobernador Maximiliano Pullaro durante la sesión de este jueves en el Congreso, que contribuyeron a la resolución final de la votación.

La media sanción que falta

No obstante, Bartolacci señaló que aún falta contar con la media sanción del Senado, pero anticipó que irán "con la misma responsabilidad" y con la expectativa de lo acontecido en la Cámara baja.

"Yo creo que hay condiciones para que se pueda ratificar lo resuelto en Diputados y que se puedan despejar todas las dificultades que venimos atravesando. Tengo confianza que podamos resolver esta situación", confió.

En términos futbolísticos, Batolacci llamó a "parar la pelota" para solucionar un problema de fondo, con voluntad y razonanbilidad, en clara alusión a la postura del bloque de La Libertad Avanza (LLA), espacio desde el que vienen advirtiendo que los fondos destinados a las universidades atentan contra el equilibrio fiscal y que, por eso, van a revertirlo en el Senado.

>> Leer más: Presupuesto 2027: Giuliano cuestionó la falta de fondos para Santa Fe y reclamó defender los recursos

"El diputado (Nicolás) Massot (Encuentro Federal) lo aclaró muy bien al evaluar que con los mismos fondos que el gobierno preveía sacar recursos en el texto final y (por el que) tuvieran que hacerle frente a un fallo judicial, allí estaban los recursos destinados a las universidades", argumentó el rector de la UNR.

En esa línea, aseguró que Argentina necesita a la universidad pública en óptimas condiciones. Y tiene para darle mucho al país, que la sostiene con su esfuerzo: "Para eso hay que garantizar recursos mínimos e indispensables".