Almaceneros frenaron los pedidos tras recibir una lista de precios con subas generalizadas. Los supermercados de la ciudad aún no registraron cambios

El temido traslado a precios de la reciente devaluación del dólar ya está a la vista. Arcor envió una nueva lista de precios con subas del 6% a los almaceneros. La reacción: los comerciantes suspendieron por al menos una semana los pedidos de productos de la compañía. En Rosario, el presidente de la Cámara de Supermercadistas (Casar), Sergio Casineiro, dijo que hasta el momento las cadenas que compran directamente al fabricante no detectaron cambios y remarcó quq queda muy poco margen porque el consumidor “no convalida aumentos”.

“El aumento promedio es del 6%, pero hay productos que se dispararon mucho más que eso”, dijo Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional.

El dirigente explicó que distintos grupos de comerciantes de barrio acordaron frenar los pedidos y que cuentan con marcas pymes para reemplazar esos productos. Según relató, la empresa les planteó que era el primer aumento en tres meses. Savore señaló que, incluso cuando la lista se mantiene, el retiro de bonificaciones puede encarecer lo que termina pagando el comercio.

Casineiro, por su parte, explicó que muchos almacenes se abastecen a través de distribuidores y que las condiciones pueden variar según el canal. En las cadenas rosarinas que compran directo, aseguró, por ahora no hubo movimientos en las listas. El límite, dijo, está en la respuesta de los clientes. “El que no convalida el aumento es el consumidor y va a dejar de consumir”, resaltó.

Consumo en baja

Al escenario se suma que las ventas en supermercados cayeron un 0,9% en septiembre frente a agosto, en la medición a precios constantes y sin estacionalidad. Fue el cuarto retroceso mensual consecutivo. En comparación con septiembre de 2025, la baja fue del 3%, y en los primeros nueve meses del año el sector acumuló una contracción del 2,9%.

Para octubre, Casineiro describió un panorama algo más favorable en Rosario. Estimó que algunos formatos registraron mejoras interanuales de entre el 1% y el 2%, después de varios meses en los que la facturación creció por debajo de la inflación. También señaló que septiembre tuvo menos días de venta que octubre y que el desempeño varió según el tipo de comercio.

El presupuesto familiar

Casineiro puso el acento en el peso de los servicios sobre el presupuesto familiar. “En este momento lo más dañino que hay, más que la canasta familiar a nivel alimentos, es el incremento de luz, gas y agua”, sostuvo.

En octubre, el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió un 4,2% a nivel nacional y un 6,4% en la región Pampeana. La inflación general fue del 2,2% y los alimentos y bebidas sin alcohol aumentaron un 2%.

De cara a diciembre, Casineiro espera un movimiento apenas mayor y concentrado en los días previos a las fiestas. Según explicó, la estabilidad que perciben los clientes en algunos precios les permite postergar compras que antes hacían con 20 o 25 días de anticipación.