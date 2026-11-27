Las plataformas digitales lideran los rendimientos en pesos sin exigir que el capital quede bloqueado. Cómo funciona el cálculo diario de intereses, qué beneficios suman las billeteras virtuales para viajes al exterior y qué requisitos conviene chequear

En la carrera por captar los pesos del día a día, las billeteras virtuales y cuentas remuneradas volvieron a mover sus tasas sobre el cierre de noviembre y consolidaron una ventaja clave frente a los bancos tradicionales : hoy pagan más que un plazo fijo a 30 días sin exigir que el dinero quede inmovilizado.

El cambio principal en el tablero lo marcó Fiwind , que elevó su rendimiento del 23% al 25% de Tasa Nominal Anual (TNA) y pasó a encabezar el ranking local. Con ese ajuste, se ubica un punto porcentual por encima de su competidor más cercano y casi seis puntos por delante de Mercado Pago , la plataforma más extendida del mercado.

Según los datos informados por cada entidad con vigencia al 25 de noviembre de 2026, así quedó conformada la tabla de rendimientos anuales en pesos:

El dato saliente de este tramo del año es la brecha respecto de las colocaciones tradicionales. Actualmente, los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país ofrecen entre 16% y 21,5% de TNA por un plazo fijo a 30 días, con el Banco Nación ubicado en el 19,25%.

Lemon Cash: 21,01% TNA estimada a 7 días en su Clase G (tope de $4 millones) y 20,06% en la Clase F (tope de $2 millones).

De este modo, la parte alta del ranking de billeteras supera a todas las grandes entidades bancarias y empata los rendimientos máximos que pagan algunos bancos chicos o regionales, pero con liquidez inmediata. El saldo genera intereses desde el primer día y puede transferirse o gastarse en cualquier momento sin esperar el vencimiento mensual.

Cómo funciona el 25% de TNA y cuánto rinde

Para entender de dónde surge la tasa más alta del mercado, Matías Martos, CMO de Fiwind, explicó que el esquema combina un instrumento regulado con un incentivo comercial de la propia plataforma. "Trabajamos con Delta Asset Management para ofrecer rendimientos en pesos a través del fondo Delta Pesos Clase A, un fondo común de inversión de liquidez inmediata. Los pesos que los usuarios ponen a rendir se invierten en ese fondo, y Fiwind bonifica la diferencia entre lo que paga el fondo y el 25% de TNA", detalló.

Aunque la TNA expresa la ganancia proyectada a un año, el cálculo es diario y los rendimientos se acreditan todos los días hábiles. En números concretos, $100.000 invertidos al 25% TNA generan cerca de $68 por día y alrededor de $2.055 en 30 días.

Un punto clave a tener en cuenta es el límite de capital alcanzado por la tasa máxima: el 25% TNA aplica sobre saldos de hasta $750.000. El excedente por encima de ese monto no queda ocioso, pero pasa a rendir únicamente lo que pague el fondo común de inversión, sin la bonificación extra. Según remarcan desde la empresa, para acceder al beneficio no se exigen consumos mínimos, suscripciones pagas ni movimientos previos.

Viajes al exterior, Pix en Brasil y topes operativos

Más allá del rendimiento en pesos, la competencia entre las fintech también pasa por concentrar servicios —pesos, dólares, criptomonedas e inversiones en bolsa— dentro de una misma aplicación para evitar repartir fondos entre un banco y un exchange.

De cara a las vacaciones y viajes al exterior, Martos señaló dos herramientas centrales:

Tarjeta internacional en dólares: los consumos en comercios del exterior se debitan directamente del saldo en dólares propios que el usuario tenga en la cuenta. Esto evita tener que tramitar el stop debit o abonar el resumen en pesos con el recargo del tipo de cambio tarjeta.

Pagos con Pix en Brasil: permite escanear el código QR de cualquier comercio brasileño desde la app para que el vendedor reciba reales al instante, sin necesidad de cambiar billetes ni llevar efectivo.

Respecto de los límites operativos, el ingreso y egreso de fondos (ya sea en pesos, dólares o criptomonedas) no tiene topes de cantidad ni de frecuencia. En cambio, las operaciones de compra y venta sí cuentan con límites transaccionales preestablecidos, aunque pueden ampliarse presentando documentación respaldatoria desde la web o la aplicación.

Qué mirar antes de elegir dónde dejar los pesos

A la hora de definir en qué cuenta estacionar el dinero del mes, los especialistas recomiendan revisar tres variables clave antes de decidir: