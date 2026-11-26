El viernes tendría una temperatura máxima de 31º que seguiría en aumento el fin de semana, para llegar a 35º el domingo y mantener esos niveles al menos hasta el martes

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 27 de noviembre en Rosario una temperatura máxima de 31º que seguiría en aumento el fin de semana, para llegar a 35º el domingo y mantener esos niveles al menos hasta el martes.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del noreste, un registro de 18º y cielo parcialmente nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana los termómetros alcanzarían los 24º, en la tarde habría una máxima de 31º y para la noche se esperan 24º.

La máxima estaría en ascenso el sábado , llegando a 34º, mientras que la mínima bajaría a 17º, con cielo despejado cambiando a algo nublado desde la tarde.

Para el domingo se anuncia una máxima de 35º, una mínima de 19º y cielo parcialmente nublado.

El lunes seguiría el calor, con una máxima de 31º y la mínima trepando hasta los 21º, con cielo parcialmente nublado.

El martes estaría mayormente nublado con temperaturas nuevamente entre 35º y 21º.

El miércoles otra vez estaría mayormente nublado, con la máxima bajando a 31º y la mínima en 20º.