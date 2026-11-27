La inauguración será este sábado, en el marco del relanzamiento de Portal Rosario. Habrá gifts cards, música en vivo, shows, sorteos, juegos y desafíos con premios

Decathlon, la tienda de deportes más grande del mundo, abre su tienda más grande en Argentina. Más precisamente, en Rosario . Este sábado 28 de noviembre, de la mano de Grupo One, la marca llega a Portal Rosario con un local de 3.841 m² en el primer nivel del shopping y un equipo de 52 colaboradores.

La inauguración se enmarca en el relanzamiento de Portal Rosario , que renueva su propuesta comercial con la incorporación de nuevas marcas internacionales. Junto con Decathlon, llegan al shopping KIABI, con su propuesta de moda para toda la familia, y las marcas de BESTSELLER: JACK & JONES, ONLY y BALMOHK. De esta forma, a las 10 de la mañana, Decathlon dará inicio a esta nueva etapa con la apertura de sus puertas y una jornada especial que incluirá actividades y experiencias para el público.

El día de la apertura, el ingreso a la tienda será por calle Nansen . Una vez dentro, los visitantes podrán disfrutar de música en vivo y shows de distintas disciplinas deportivas. También habrá sorteos, juegos y desafíos con premios para quienes participen de las actividades durante el día.

Las primeras 100 personas en llegar recibirán gift cards de hasta $200.000. Asimismo, quienes se acerquen a la tienda durante el día podrán acceder a descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados y abonar sus compras en 3 y 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarizadas . Exclusivamente durante ese fin de semana, también habrá 12 cuotas sin interés con CencoPay Crédito.

Gran año de Decathlon en la Argentina

Esta nueva apertura llega tras un gran año para la marca en el país. La tienda de Al Río, en Vicente López, marcó un hito para la compañía al recibir más de 10.000 visitantes en su primer día, alcanzar el mayor volumen de ventas de América y el primer puesto a nivel mundial durante ese fin de semana. Por su parte, las tiendas de Nuevocentro, en Córdoba, y Abasto, en Buenos Aires, también superaron los 10.000 visitantes y continúan con éxito. Estos resultados reflejan la receptividad del público argentino y acompañan la apuesta de Decathlon por seguir creciendo en el país, ahora con su cuarta tienda y la más grande hasta el momento.

Al igual que en los demás locales del país, Decathlon Rosario ofrecerá los mismos productos que comercializa en Europa y el resto del mundo, incluidas sus marcas propias como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta, entre otras. Además, a través de su canal online, los consumidores podrán acceder al 100% de la oferta de productos disponible en Argentina. La tienda contará con más de 70 deportes y aproximadamente 3.300 productos disponibles, desde artículos para quienes recién comienzan a practicar deporte hasta equipamiento especializado para deportistas de alto rendimiento.

“Estamos entusiasmados de llegar a Rosario, no solo se trata de nuestra cuarta tienda en el país sino que además, la más grande. Esta apertura reafirma nuestra apuesta por el mercado argentino y por un público que demuestra en cada inauguración su entusiasmo y pasión por el deporte. Queremos acercar nuestra propuesta a cada vez más personas y acompañarlas para que puedan descubrir, practicar y disfrutar del deporte que más les gusta”, señalaron desde Decathlon.

Con esta tienda, Decathlon avanza en su plan para la Argentina, que proyecta más de 20 tiendas, una inversión superior a los USD 100 millones y la generación de unos 750 empleos directos en cinco años.

Decathlon fue fundada en 1976 en Englos, Francia. Hoy, tiene más de 1.750 tiendas en 74 países y la misión de hacer accesible el placer y los beneficios del deporte a la mayoría de las personas. Diseña, produce y vende sus propios productos, con marcas como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta.