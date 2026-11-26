Peter Lamelas dijo que habló con Trump sobre la situación argentina. Sin referencia de Wall Street, el gobierno tuvo un día de tregua financiera. El gobierno logró refinanciar más de $25 billones de deuda.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, dijo que le gustaría “volver a ver” a Trump y Milei juntos.

Las dudas que presenta el programa financiero del gobierno, en medio de la suba del dólar y el riesgo país, movilizó la búsqueda de una red de contingencia. El miércoles, el ministro de Economía confirmó que pedirá activar el swap con China. Un día después, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, dijo que gestiona un encuentro del presidente Javier Milei con Donald Trump.

Lamelas reveló que mantuvo una reunión con su presidente Donald Trump en la que le planteó salir al rescate de Javier Milei en la crisis política y económica que atraviesa su gobierno. “De cara al 2027, me gustaría volver a los dos presidentes y amigos juntos”, posteó en redes sociales.

Recreó así la expectativa de un “operativo rescate” similar al que la Casa Blanca diseñó en 2025 para revertir una saga de derrotas legislativas en las provincias y lograr un triunfo en las parlamentarias nacionales.

En aquel momento, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a cargo de Scott Bessent, anunció un swap de 20 mil millones de dólares al Banco Central, y se estima que destinó unos u$s 2.000 millones a intervenir en el mercado de cambios para calmar las aguas en esos días.

La necesidad de un nuevo rescate comenzó a manejarse dentro del gobierno con la abrupta suba del riesgo país, que en pcoos meses pasó de 400 a mil puntos y la fuerte demanda de dólares para cobertura cambiaria, que llevó el tipo de cambio mayorista a 1.600 puntos. Detrás de esos movimientos están las dudas del mercado respecto de la posibilidad del gobierno de pagar los vencimientos de deuda en 2027.

El ojo de Morgan

El JP Morgan, la entidad bancaria más grande del mundo, puso más presión al alertar sobre una elección ajustada que podría presionar al peso, a los bonos y a las reservas. El reciente paper de la entidad señala que “de cara a 2027, los activos argentinos han estado sometidos a una fuerte presión generalizada”. Además, agregó que las presidenciales decidirán si “perduran el ajuste fiscal de Argentina y el marco de políticas favorable a la inversión”.

Según el banco, los precios de los bonos ya incorporan una probabilidad cercana al 50 % de un cambio de régimen. Esa percepción, sostiene el informe, explica buena parte de la prima de riesgo que los inversores exigen a los activos argentinos, más que el cumplimiento de las metas económicas previstas para este año.

La entidad señaló también que “la economía perdió dinamismo” y que la inflación mantendría una tendencia a la baja, pero bastante más por encima de lo esperado por el gobierno. La buena es que el informe proyecta para 2027 exportaciones por u$s106.800 millones, una suba de 21,6 %.

Mientras espera el rescate de algún gobierno un organismo multilateral, el ministro Caputo, que negó su renuncia, tuvo un respiro en el penúltimo día de la semana. El feriado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias dejó sin referencia al mercado local.

En ese contexto, el dólar mayorista cayó levemente tras marcar siete jornadas consecutivas al alzas. Un día antes habían retrocedido los tipos de cambio financieros, en medio de crecientes sospechas de intervención oficial.

En el segmento al por mayor, la divisa cerró en $1.601,50. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 506,262 millones y en futuros u$s 1.749 millones. Transcurrido el fix de dólar linked, el tipo de cambio se tranquilizó un poco.

Las acciones locales extendieron su rebote y el MSCI Merval encadenó su tercera suba consecutiva en lo que va de la semana, por lo que se enfila a anotar su primer avance semanal en más de un mes. Escaló 3,3 % en pesos. A nivel local, los bonos soberanos cerraron con subas de hasta 3 %.

Rolleo de deuda

A pesar del contexto complicado, con la suba del dólar y el riesgo país, el Tesoro no tuvo mayores problemas para renovar los vencimientos de deuda, sin tener que pagar premios exorbitantes, aunque tuvo que concentrar la mayor parte de los nuevos compromisos antes de las elecciones de 2027.

La Secretaría de Finanzas adjudicó $26,71 billones sobre ofertas por $29,16 billones, lo que representó un rollover del 104,87 % sobre los vencimientos de la jornada.El 27,22 % correspondió a instrumentos con vencimiento posterior a octubre de 2027.

Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero, señaló que el Tesoro recibió “suficiente demanda como para no tener que convalidar premios significativos en general”.

“La excepción se dio en los instrumentos dollar-linked, donde las letras cortaron con premios de hasta 300 puntos básicos”, indicó Gómez García, quien destacó el resultado de la operación.