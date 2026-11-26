El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra. Cuáles son los otros cambios en las reglas de juego

La reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei dio un paso clave en el Senado.

El Senado nacional dio media sanción a la reforma electoral que, entre otros cambios, suspende las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) para 2027.

El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei obtuvo 43 votos a favor, 29 en contra y no se registraron abstenciones.

Acompañaron la iniciativa La Libertad Avanza (LLA) , la UCR, el PRO y otros espacios provinciales. Se opusieron las bancadas referenciadas en el peronismo.

Los radicales santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto acompañaron la iniciativa, mientras que Marcelo Lewandowski (peronismo) se pronunció en contra.

La sesión comenzó pasado el mediodía y el primer tema de peso en el recinto fue la reforma electoral impulsada por el gobierno.

Qué plantea la reforma electoral

La propuesta oficialista no se limita a la suspensión de las Paso. El texto incorpora modificaciones al sistema electoral, entre ellas la afiliación digital a los partidos políticos, la implementación de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos, y la incorporación de una opción para votar la lista completa en la boleta única de papel.

Además, contempla suspender la elección directa de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y restituir la mitad de la publicidad electoral prevista en la legislación vigente. También establece que el debate entre candidatos presidenciales sólo será obligatorio en caso de balotaje.

Aprobado en general el proyecto, el Senado continuó con la votación en particular. En esa parte de la sesión el gobierno también consiguió mayorías amplias.

La ley contra la ludopatía, otro de los ejes de la sesión

El segundo gran tema de la jornada es la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, un proyecto que cuenta con media sanción de Diputados desde 2024 y que podría obtener su aprobación definitiva.

En este caso, el oficialismo y el peronismo alcanzaron un entendimiento para aprobar el texto tal como llegó de Diputados, sin introducir modificaciones que obliguen a devolverlo a la Cámara de origen.

La iniciativa establece restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas online. La prohibición alcanza a las plataformas digitales, las redes sociales, los medios de comunicación, los espectáculos y la indumentaria deportiva.

También contempla medidas para impedir el acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas virtuales y limita la difusión de publicidad en internet, televisión, radio, medios gráficos y cartelería en la vía pública. La excepción prevista comprende los espacios propios de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

El proyecto, además, establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción correspondiente.

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En paralelo, La Libertad Avanza buscará impulsar una iniciativa complementaria para combatir el juego clandestino. La propuesta apunta a otorgarle herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para intervenir y bloquear plataformas de apuestas que funcionen sin habilitación.