Un muerto y un herido grave en un choque entre un camión y un auto en la ruta 34 La víctima fatal fue el conductor del choque, oriundo de Rosario. El camionero sufrió politraumatismos 27 de noviembre 2026 · 08:22hs

Foto: Policía de Santa Fe. El choque entre un camión y un auto se produjo anoche en la ruta 34, cerca de Ybarlucea. El saldo fue de un muerto y un herido Foto: Policía de Santa Fe. El automóvil en el que iba la víctima fatal

Un grave siniestro vial se produjo en la noche del jueves en la ruta nacional 34, en jurisdicción de Ybarlucea. Allí se produjo el choque de un automóvil y un camión, y como consecuencia del impacto, el conductor del coche murió y el camionero sufrió lesiones de consideración.

El choque se produjo alrededor de las 22, a la altura del kilómetro 13,5 entre un auto Chevrolet Onix, conducido por Maximiliano Ammirati, y un camión que estaba al mando de Ramón S.

Fuentes oficiales señalaron indicaron que Ammirati sufrió lesiones gravísimas y fue trasladado por personal del Servicio de Asistencia Médica a la Comunidad al Hospital de Granadero Baigorria. Poco después se confirmó que falleció mientras era atendido en el policlínico.

Qué se sabe del choque en la ruta 34 Por su parte, el camionero fue trasladado por el móvil 01 del SIES de Granadero Baigorria con diagnóstico de politraumatismos, hacia el Hospital Granaderos a Caballo de la localidad de San Lorenzo.

>> Leer más: Ruta nacional 34: renuevan críticas a Nación por el estado deplorable del pavimento Las causas del siniestro vial eran investigadas por la Policía de Investigaciones con intervención de la Fiscalía de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos. Según fuentes oficiales, la víctima fatal era oriunda de Rosario, mientras que el camionero tiene domicilio fijado en Santiago del Estero.