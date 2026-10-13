La polémica del "bochazo": Schmuck niega las acusaciones de La Libertad Avanza

La presidenta del Concejo municipal y docente de Ciencia Política dijo que la critican por un recorte malintencionado. La escracharon y hasta amenazaron a su marido, rector de la UNR

En el marco de la discusión por el financiamiento universitario, La Libertad Avanza cargó contra la presidenta del Concejo municipal, María Eugenia Schmuck por una frase desafortunada que fue interpretada como “adoctrinamiento”. El escrache en redes tuvo hasta el retuit del presidente Javier Milei .

“Tengo muchos alumnos libertarios entre mis alumnos de segundo años de Ciencia Política, increíble pero real, les digo que si ellos me dicen las cosas de economía básica dice el presidente los bocho ”, dijo Schmuck.

Luego del revuelo, que tuvo como principal acusador en redes al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien la condenó por "adoctrinar", Schmuck dijo que la frase en realidad fue un recorte malintencionado.

También la diputada libertaria santafesina, Romina Diez, se sumó y avisó que presentará un proyecto de repudio en el Congreso de la Nación. "Convocamos a todos los estudiantes que sufran adoctrinamiento, persecución o discriminación ideológica a denunciar estas situaciones. Línea de Convivencia Escolar: 0800-222-1197".

Cómo funciona el "adoctrinamiento" en las universidades: es un mecanismo de presión para lograr la autocensura y la sumisión.

Lo denunciamos muchas veces: obligan a los estudiantes a asistir a una "clase pública" bajo amenaza de no aprobar la materia o de tener ausente. Presionan… pic.twitter.com/2GVnNNdbgu — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) October 10, 2026

La defensa llegó en parte en voz de Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y esposo de Schmuck. Vale sumar que por este revuelo Bartolacci recibió amenazas anónimas de muerte.

“Es una excelente docente. Lo que se pretende inducir no es lo que dijo como todo ahora se le saca de contexto, se recorta y se le pone un titulo y tenés que explicarlo como puedas. Es un invento, doloroso, inmerecido no es lo que señaló”, dijo en "El primero de la mañana" por LT8.

Bartolacci recordó que ella tiene 30 años de trayectoria, todos cargos logrados por concurso, y que nunca tuvo un solo problema en esos años con sus alumnos.

“Lamento que por mi exposición pública en el tema universitario se la tome a ella”, sostuvo y adjudicó la “operación” a la lucha que está realizando contra el recorte presupuestario universitario nacional.

“Es tremendamente injusto e inmerecido que todo el tiempo sea palo por defender algo que cree una causa noble y justa. No tengas dudas que es un vuelto”.

Justamente, los ataques se produjeron en la antesala de la marcha federal convocada para este jueves 15 en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Se dan cuenta de lo que tienen que enfrentar los jóvenes de Rosario cuando piensan distinto?



La presidente del Concejo de Rosario dijo públicamente que bocharía a los alumnos que expresaran en un examen ideas del presidente @JMilei .



Una cosa es evaluar conocimientos y otra muy… https://t.co/uSG2avkGmx — Romina Diez (@romidiezok) October 12, 2026

“Marchamos porque la situación del sistema universitario está llegando a un momento muy difícil. Ante el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la discusión del Presupuesto 2027 para pedirle de piso esté contemplado en la proyección del año que viene”, sostuvo.

“Recibí amenazas en los últimos días, mi hijo también, ella estos días. El pecado que cometí y paga mi familia fue defender con esta vehemencia la universidad pública, loco, hace tres años recibo operaciones sistemáticas del gobierno, nunca se me escuchó una sola palabra ofensiva contra el presidente o el secretario de universidad pública”, remarcó.

Por último, anticipó qué ocurrirá si no cambia la situación presupuestaria: “Si sigue así vamos a tener que ver qué mantenemos y qué cerramos”.