La familia del joven reclama avances en la causa y quiere que no quede impune. Este lunes habrá una marcha desde San Martín y San Juan, a las 17, hacia el parque de España

La última vez que se vio con vida a Giovani Mvogo Eteme, la noche del 27 de noviembre de 2024.

La foto que ilustra esta publicación es el último registro con vida de Giovani Mvogo Eteme , el joven que jugaba al vóley en Central Córdoba y que fue encontrado sin vida por un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) , pasadas las 4 de la madrugada del jueves 28 de noviembre de 2024, en el playón de ingreso al Colegio Parque de España. Desde ese entonces, la causa pasó de la hipótesis de suicidio a muerte dudosa. Lo cierto es que se cumplen dos años y, hasta el momento, no hay imputados ni un móvil claro.

La última imagen con vida del joven afrodescendiente data del miércoles 27 de noviembre de 2024 a las 23.59, cuando se lo observa descender de un colectivo de la línea 132 que ingresa al barrio Puente Gallego, donde el adolescente de 17 años vivía con su padre, Desiré Mvogo Eteme, la pareja de este y sus medio hermanos.

El registro fotográfico lo conserva su mamá, Vanesa Palavecino, quien lo mantuvo en reserva durante estos dos años que pasaron mientras reclamaba incansablemente justicia por la muerte de su hijo. " Mi hijo nunca pudo haberse suicidado, lo mataron ", sentenció una vez más en declaraciones a asLaCapitalxs al convocar a una marcha prevista para el próximo lunes, a las 17, en San Martín y San Juan, el mismo punto de partida de la movilización realizada al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento.

La causa no tiene imputados ni un móvil claro que permita dilucidar el motivo del fallecimiento, por lo cual el fiscal Matías Edery no descarta ninguna hipótesis, puesto que los resultados de los informes oficial y de parte "no fueron concluyentes" para establecer un parámetro certero más allá de la versión de la querella.

En principio, el caso se caratuló como suicidio por la mecánica de la caída de altura y luego pasó a muerte dudosa, a partir de un pedido expreso de su familia por rasgos visualizados tras la autopsia. Para el perito de parte, la caída de Giovani pudo haber sido provocada por el impulso de terceros, de acuerdo con cálculos específicos elaborados a partir de programas de criminalística luego de realizarse el simulacro de caída en agosto pasado, donde se ensayaron cuatro variantes posibles.

Una muerte, muchas dudas

Hay ciertas heridas superficiales localizadas en el cuerpo de Giovani que a la querella le despertaron sospechas, además de advertir que, en el Instituto Médico Legal, la familia recibió la ropa mojada y con restos de sangre.

Por ese motivo, la familia del joven pidió poner especial énfasis en el uniformado que lo encontró esa madrugada, además de distintos informes de cámaras de videovigilancia que tampoco pudieron registrar ese momento.

Aseguraron que su declaración testimonial como único testigo ocasional presentaba "incongruencias" respecto al hallazgo del cuerpo y su versión aportada en el simulacro de caída realizado el 7 de agosto de 2025.

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"Si las cámaras hubieran funcionado, este caso se habría resuelto en dos segundos", le aseguró a esre diario una fuente cercana a la investigación, al tiempo que también deslizó que "no todos dicen lo que saben" respecto al destino fatal de Giovani. Hasta ahora, nadie pudo explicar por qué salió de su casa, tomó un colectivo a la 1.01 de la madrugada del jueves y luego apareció sin vida en la zona del parque de España. Las imágenes que pudo haber registrado el ómnibus al que subió Gio no se encontraron, como tampoco las del momento en que desciende camino al río.

Un misterio sin resolver

El investigador recalcó que "hay un páramo" de tres horas y que, hasta el momento, no hubo forma de reconstruir la pieza que falta de este rompecabezas para saber qué fue del paradero del joven jugador de vóley desde que salió de su casa hasta que apareció sin vida en el playón del Colegio Parque de España.

Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba. Virginia Benedetto / La Capital

Por lo pronto, la última pericia concluida que solicitó la familia fue la toma de muestras con luminol de uno de los acondicionadores de aire y del toldo dispuestos sobre la fachada este, desde donde cayó el joven, pero estas arrojaron resultados negativos de ADN. Hay nuevas pericias solicitadas por el fiscal Edery que podrían aportar datos certeros para tener indicios más concretos sobre las últimas horas de Giovani. La fiscalía confirmó que tiene prevista una reunión con la familia del joven una vez que concluyan los resultados de esos estudios.