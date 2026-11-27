A poco de que termine la primavera, los termómetros en Rosario ya empiezan a mostrar señales veraniegas. El tiempo estará muy caluroso este fin de semana, con registros por encima de los 30º y sin lluvias ni tormentas a la vista.
Las temperaturas van a superar cómodamente los 30º en un anticipo del verano. Por el momento, no hay lluvias a la vista
A poco de que termine la primavera, los termómetros en Rosario ya empiezan a mostrar señales veraniegas. El tiempo estará muy caluroso este fin de semana, con registros por encima de los 30º y sin lluvias ni tormentas a la vista.
Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo completamente despejado durante la mañana que podrá estar algo nublado durante la tarde y la noche.
De todos modos, esto no será impedimento para disfrutar de una jornada al aire libre que arrancará con temperatura agradable, en torno a los 18º, y que con el correr de las horas llegará hasta los 34º.
El domingo seguirá en la misma sintonía, para redondear un fin de semana a pleno sol y calor. Para esa jornada, el SMN prevé un poco más de nubes, sobre todo durante la tarde y la noche, con una temperatura mínima de 19º y una máxima que volverá a trepar hasta los 34º.
El hecho ocurrió el 17 de noviembre pasado, en una cancha de fútbol de Cullen y Pellegrini. "Tenemos miedo de que nos baleen la casa", aseguraron