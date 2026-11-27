El tiempo en Rosario: el calor se asienta en la ciudad por varios días Las temperaturas van a superar cómodamente los 30º en un anticipo del verano. Por el momento, no hay lluvias a la vista 27 de noviembre 2026 · 22:58hs

Virginia Benedetto / La Capital Llega a Rosario un mini verano en el que el tiempo estará caluroso.

A poco de que termine la primavera, los termómetros en Rosario ya empiezan a mostrar señales veraniegas. El tiempo estará muy caluroso este fin de semana, con registros por encima de los 30º y sin lluvias ni tormentas a la vista.

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo completamente despejado durante la mañana que podrá estar algo nublado durante la tarde y la noche.

De todos modos, esto no será impedimento para disfrutar de una jornada al aire libre que arrancará con temperatura agradable, en torno a los 18º, y que con el correr de las horas llegará hasta los 34º.

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El domingo seguirá en la misma sintonía, para redondear un fin de semana a pleno sol y calor. Para esa jornada, el SMN prevé un poco más de nubes, sobre todo durante la tarde y la noche, con una temperatura mínima de 19º y una máxima que volverá a trepar hasta los 34º.