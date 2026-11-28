Ocho lugares del país están entre los diez más consultados en Google los últimos tres meses. El relevamiento mostró qué opciones del exterior marcan tendencia

Con la temporada de verano cada vez más cerca, las búsquedas en internet comienzan a ofrecer pistas sobre las preferencias de los argentinos a la hora de planificar sus vacaciones. Según datos difundidos por Google Argentina a través de su herramienta Google Trends , Brasil encabezó las consultas relacionadas con viajes durante los últimos tres meses. Sin embargo, el dato más destacado es el predominio de las opciones nacionales: ocho de los diez destinos más buscados se encuentran dentro del país.

Detrás de Brasil se ubicaron Buenos Aires , Mendoza y Córdoba , que completaron los primeros puestos del ranking. La lista también incluyó a Bariloche, Rosario, Salta, Europa, las Cataratas y Mar del Plata. Las preferencias reunieron propuestas diversas, desde grandes ciudades hasta destinos de montaña, naturaleza y playa.

Brasil fue el único destino internacional que ocupó los primeros lugares junto con Europa , que también logró ingresar entre las diez opciones más consultadas. En el plano nacional, la variedad geográfica muestra que el interés de los viajeros no se limita a los tradicionales centros de veraneo y alcanza a ciudades con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas durante todo el año.

Más allá de los lugares que concentran mayor interés, Google identificó destinos que registraron fuertes aumentos de consultas durante el último trimestre, en comparación con los tres meses anteriores.

Mar de las Pampas encabezó ese grupo, con un crecimiento del 900 % en las búsquedas asociadas a la pregunta "qué hacer en". Le siguieron Maceió, en Brasil, con un incremento del 190 %; Chascomús, con el 150 %, y Lobos, con el 140 %.

En cambio, las consultas generales sobre qué hacer en destinos como Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Mar del Plata registraron bajas del 30 % respecto del trimestre anterior. Córdoba y Salta también mostraron retrocesos, en ese caso del 20 %.

Los resultados reflejan el interés por alternativas a los destinos tradicionales. En el caso de las localidades bonaerenses, las consultas apuntan a propuestas cercanas y escapadas que pueden incorporarse a la agenda de vacaciones, mientras que Maceió aparece como una opción brasileña que gana visibilidad entre los viajeros argentinos.

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Brasil lidera también frente a 2024

La comparación con las búsquedas registradas durante el mismo período del año pasado muestra algunas continuidades y cambios. Brasil también había encabezado entonces el ranking, seguido por Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Mar del Plata, Europa, Salta, Chile, Rosario, Bariloche y España completaban aquella clasificación.

La principal diferencia está en la composición de los destinos internacionales: Chile y España dejaron de aparecer entre las diez opciones más consultadas, mientras que las Cataratas ingresaron en el listado actual.

Por otra parte, el interés general por las consultas asociadas a "viajes a" creció un 8 % respecto de los tres meses anteriores, aunque mostró una baja del 2 % frente al mismo período de 2024.

Los datos de Google Trends permiten observar la evolución del interés de los usuarios, pero no representan cantidades absolutas de búsquedas ni anticipan el volumen de reservas o de viajeros que recibirá cada destino. Aun así, ofrecen una radiografía de las preferencias que comienzan a tomar forma antes de las vacaciones: Brasil conserva su atractivo internacional y las propuestas argentinas siguen ocupando un lugar central en los planes de verano.