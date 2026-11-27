Cartelera económica: presentan en Rosario el Observatorio de Economías Regionales Lanzan el anuario digital “El mundo en discusión: doce diálogos sobre poder, conflicto y transformación geopolítica”. Está abierta la convocatoria para la séptima edición de BCR Startup Network 27 de noviembre 2026 · 06:15hs

La jornada “Hecho en Argentina” se realizará el viernes 11 de diciembre, desde las 17.30, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR.

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) invitan a “Hecho en Argentina”, una jornada que se realizará el viernes 11 de diciembre, desde las 17.30, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, en Riobamba 250 bis. La actividad comenzará con la presentación del Observatorio de Economías Regionales, una iniciativa de Cepa Agro. A las 18.30 habrá un panel sobre producción nacional y agregado de valor con Alfonso Romero, director ejecutivo de Cofco, y Julio Calzada, director de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. La jornada contará también con la participación de Julia Strada, directora del Cepa y diputada nacional.

Lanzan el anuario de reporte geopolítico El Instituto de Desarrollo Regional (IDR) y la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral presentarán el jueves 3 de diciembre, a las 18, el anuario digital “El mundo en discusión: doce diálogos sobre poder, conflicto y transformación geopolítica”. La actividad, que forma parte de la celebración por los 30 años del IDR, se realizará en Cerrito 1250, en la Ciudad de Buenos Aires, y podrá seguirse por Zoom. El libro reúne entrevistas y análisis de la edición 2026 de Reporte Geopolítico, el ciclo de GlobalPorts que conducen Esteban Actis, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y Juan Carlos Venesia, presidente del IDR y director del Programa de Infraestructura Regional de la UNR. Entre los entrevistados figuran Julieta Zelicovich, Andrés Malamud, Germán de los Santos y Juan Gabriel Tokatlian. Actis y Venesia estarán a cargo de la actividad como editores y compiladores de la obra. La presentación estará a cargo de Sofía del Carril, directora ejecutiva de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Para participar, se solicita confirmar asistencia mediante el formulario de inscripción. El anuario se puede consultar y descargar en el sitio del IDR.

Convocatoria para startups La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con el apoyo de BID Lab, abrió la convocatoria para la séptima edición de BCR Startup Network. La red, impulsada por BCR Innova, ya reúne a más de 120 startups y busca sumar emprendimientos interesados en vincularse con empresas, inversores y productores. Pueden postularse proyectos con menos de diez años de antigüedad que desarrollen soluciones en agtech, foodtech, animaltech, biotech, greentech, industria 4.0 y fintech. La iniciativa busca facilitar la adopción de nuevas tecnologías y ampliar las oportunidades de inversión y de acceso a mercados internacionales para las empresas que integran la red, explicaron los organizadores. Las empresas seleccionadas tendrán prioridad para acceder a reuniones individuales con inversores, empresas y productores. También podrán participar en paneles, presentar sus proyectos en sesiones de pitch y recibir mentorías personalizadas de especialistas de distintas industrias. segLa propuesta incluye convocatorias para participar en misiones, foros, desafíos de innovación y encuentros con otros ecosistemas emprendedores. Una vez terminada la edición, las startups uirán formando parte de la red y podrán acceder a nuevas actividades de BCR Innova. La participación es gratuita y los cupos son limitados. Inscripción aquí.