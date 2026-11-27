Arco Portuario también arreglará las colectoras de la autopista urbana de Rosario en el marco del plan de reacondicionamiento

El cambio de administración de avenida de Circunvalación comenzó con múltiples problemas a resolver en Rosario. Entre ellos, la nueva concesionaria comenzará a desarrollar este lunes una "solución integral" para la iluminación de todo el corredor , entre otras mejoras pendientes desde hace años.

Pasados dos meses desde que se abrió la puerta para el traspaso de manos del Estado argentino, Arco Portuario SAU apunta a pisar el acelerador con un plan de reacondicionamiento que ya está en marcha en la autopista urbana. El objetivo principal en la próxima etapa es mejorar distintas zonas diezmadas por el robo de cables y otros componentes eléctricos , además de otras tareas como la limpieza y el desmalezamiento.

"Esto no se resuelve de un día para otro" , advirtió una alta fuente dentro de la firma ante la consulta de La Capital . Así expresó su preocupación por el deterioro de la infraestructura a menos de una década de la inauguración de la obra de la ruta nacional A008 .

Desde la concesionaria señalaron que el corredor había quedado "semiabandonado" durante los últimos años a cargo de la empresa estatal Corredores Viales SA . La toma de posesión también dio paso a un diagnóstico negativo sobre la ruta nacional 33 , donde se hicieron cargo de un tramo de 540 kilómetros y corroboraron que se encuentra en muy mal estado.

En total, la empresa controlada por la constructora CPC SA se hizo cargo de las obras para tres caminos vitales dentro del mapa de Rosario y la región. En la autopista a Buenos Aires se pusieron en marcha trabajos de reacondicionamiento similares y a principios de octubre se eliminó el pago manual del peaje para pasar por la estación de General Lagos.

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En el caso de Circunvalación, la nueva administradora comenzó su labor con un relevamiento de todas las cosas que faltaban o estaban rotas. Así se armó una lista que requiere reponer luminarias, cables y arreglar tableros.

Fuentes de Arco Portuario apuntaron que varias reparaciones ya se hicieron o están en ejecución. A modo de ejemplo, mencionaron que este miércoles estuvieron instalando nuevos artefactos en ingresos a la avenida. Se irán reemplazando las luminarias de sodio faltantes o rotas por aparatos con tecnología led.

Luces nuevas, desmalezamiento y bacheo

Por otra parte, la concesionaria anticipó que el próximo domingo realizarán un corte transitorio en el kilómetro 20, a la altura del intercambiador de avenida San Martín. El bloqueo permitirá instalar un cable que cruza el camino principal.

Dicho esto, a partir del próximo lunes comenzará un plan de trabajo mucho más robusto para hacer un arreglo total del sistema iluminación. El proyecto tiene un plazo de ejecución que oscila entre 30 y 40 días, de modo que los directivos esperan completar las tareas hacia fin de año. Mientras tanto, también están atentos a otras tareas de bacheo de contingencia con asfalto en frío para prevenir mayores inconvenientes en la circulación.

La iniciativa va más allá de las dos manos del corredor central. La empresa pretende mejorar la iluminación de las colectoras de la autopista urbana e incluso ya decidieron sumar algunos servicios adicionales a los que impone el pliego de la licitación de la Red Federal de Concesiones que lanzó el gobierno nacional en 2024.

Desde el final de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, la falta de luz se convirtió en uno de los problemas principales de la autopista urbana. Tramos extensos como el que va desde la avenida Sorrento hasta la ruta nacional 34 han llegado a quedar completamente a oscuras como consecuencia de los robos y la inacción de la administradora anterior.

Un relevamiento reciente de la Municipalidad confirma que el deterioro es general en lo que respecta a la seguridad para el tránsito nocturno. Sobre un total de 3.500 luminarias instaladas en el anillo vial, más del 40 por ciento estaba fuera de funcionamiento o presentaba algún defecto.

Los robos recurrentes no sólo afectaron el funcionamiento de las columnas del cantero central. Los delincuentes también abrieron tableros en las calles laterales y se llevaron cables que inutilizaron los artefactos colocados a lo largo de la autopista urbana.

Al margen de esta cuestión, el desmalezamiento es otro trabajo muy requerido por la Municipalidad frente al pronóstico de lluvias extraordinarias por el fenómeno de El Niño. A principios de noviembre, el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, planteó la necesidad de tener "reuniones periódicas para ser informados sobre lo que se vaya haciendo" y consideró entonces que "todo debería ser más rápido".

En paralelo con las intervenciones para arreglar las conexiones eléctricas, la firma vinculada al grupo Indalo también abordó el problema del crecimiento de los pastizales y la acumulación de basura. Entre las tareas para abordar las tres cuestiones, los responsables de la concesión esperan cambiar por completo la cara de Circunvalación para el comienzo de 2027.

Cambios en la autopista Rosario-Buenos Aires

El Ministerio de Economía de la Nación le adjudicó la avenida a CPC SA el pasado 28 de julio mediante la resolución 1.149/26. La concesión del tramo Portuario Norte abarca un tramo de la ruta 33 que va más allá del territorio santafesino y los últimos 50 kilómetros de la autopista Rosario-Buenos Aires, desde el límite interprovincial hasta el ingreso a la ciudad.

El contrato por 20 años puede extenderse por una década más, según la reglamentación del Poder Ejecutivo nacional. Mientras tanto, la firma comenzó a administrar cinco cabinas de peaje del corredor que va hasta Trenque Lauquen y la estación de General Lagos.

Luego del traspaso, la nueva concesionaria decidió actualizar el cuadro tarifario de la autopista y fijó pagos desde 1.850 hasta 9.250 pesos. En el marco de la transición, las barreras estuvieron levantadas durante los primeros días, pero el cobro por Telepase siguió funcionando normalmente para quienes ya contaban con esta modalidad.

Poco después del inicio de la concesión se eliminó el pago en efectivo en las cabinas de General Lagos. La decisión se enmarca en el cumplimiento del decreto 733/25. De acuerdo a esta medida, todas las rutas nacionales concesionadas deben contar con sistemas de vías automáticas con barreras o de circulación libre (también denominadas free flow) antes del 31 de diciembre de 2026.