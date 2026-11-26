Gabriela Nahir Fernández va a juicio por abuso sexual de siete mujeres en el penal de Bower, en Córdoba

El juicio oral y público contra Gabriela Nahir Fernández, quien cambió de género y está acusada de abusar sexualmente de siete presas en la cárcel cordobesa de Bouwer, comenzó este miércoles en la Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba.

La implicada, que anteriormente se llamaba Gabriel Fernández, fue detenida por ejercer violencia contra su expareja y aseguró que se autopercibía mujer, motivo por el que fue trasladada al pabellón femenino, en el que habría cometido los ataques sexuales contra las reclusas.

Fernández se encuentra imputada por el delito de abuso sexual simple reiterado (dos hechos), en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de las víctimas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave (sífilis).

En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.

Además, Ingrid Roxana Florindo y Rocío Belén Montoya serán juzgadas en carácter de probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, en compañía de Fernández.

Luego del escándalo, el traslado de internos a cárceles o pabellones de mujeres por motivos de identidad de género autopercibida está restringido y prohibido en determinados supuestos tras la sanción del decreto 61/2025.

En octubre de 2016 ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel, y en 2017 fue condenado a tres años de prisión por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada. En noviembre de 2018 manifestó que se autopercibía mujer, lo que motivó el cambio de su identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer.