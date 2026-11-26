Graciela Mayer tenía 36 años, era oriunda de Viale, Entre Ríos, y había viajado a Uruguay junto a su pareja para pasar unos días de vacaciones. El accidente ocurrió en la playa Chihuahua, cuando ambos fueron sorprendidos por una ola.

Graciela Mayer, de 36 años, murió ahogada este miércoles en la playa Chihuahua , ubicada cerca de Punta del Este, Uruguay , mientras disfrutaba de unos días de vacaciones junto a su pareja. La mujer era oriunda de la localidad entrerriana de Viale y tenía varios emprendimientos comerciales junto a su familia.

El episodio ocurrió cuando ambos ingresaron al mar y fueron sorprendidos por una ola. El hombre consiguió salir por sus propios medios, pero Mayer no pudo regresar a la orilla y debió ser rescatada por otros bañistas que se encontraban en el lugar. Pese a las maniobras de reanimación que le practicaron durante varios minutos, la mujer no logró recuperarse y el personal médico confirmó su fallecimiento .

La noticia generó conmoción en Viale, donde Mayer desarrollaba distintas actividades comerciales junto a su hermano Fabián. Ambos eran propietarios de tres locales vinculados al rubro gastronómico. Además, ella tenía un salón de fiestas llamado Atenas en su ciudad natal.

A través de las redes sociales, uno de los comercios familiares, Victorino Bar & Lounge, confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias. También informó que sus familiares debían completar una serie de trámites para trasladar sus restos desde Uruguay hacia Argentina.

"La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil", expresaron en un comunicado.

Por su parte, Fabián Mayer contó que su hermana y su pareja habían viajado a Uruguay una semana antes y tenían previsto regresar a Entre Ríos este jueves. "Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir", relató. También explicó que los rescatistas intentaron reanimarla, pero ya no respondía.

Cómo fue el accidente en la playa Chihuahua

El episodio ocurrió cerca de las 13.30 de este miércoles. Según medios uruguayos, el servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre dos personas que se estaban ahogando en la playa Chihuahua.

Tras la advertencia, personal de Prefectura se dirigió al lugar por tierra y también mediante una lancha. Cuando llegaron, los dos turistas ya habían sido retirados del agua con la ayuda de bañistas y otras personas que se encontraban en la playa.

Mientras el hombre logró salir sin necesidad de maniobras de reanimación, la mujer recibió asistencia de quienes participaron del rescate. Los intentos por reanimarla continuaron hasta la llegada de una unidad de emergencia, cuyo personal constató su muerte minutos después.

"Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada, el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro", contó un testigo que se encontraba en la playa.

Según la información difundida por las autoridades, los guardavidas cumplen funciones únicamente durante los fines de semana. Por ese motivo, no había personal de guardavidas de servicio cuando ocurrió la tragedia.