Éxodo en la UNR: más de 200 docentes renunciaron por los sueldos bajo la línea de pobreza

El proyecto de ley de financiamiento, consensuado por todos los rectores del país, busca establecer un piso presupuestario, actualizar partidas y asegurar condiciones básicas de funcionamiento.

“Le pedimos a los diputados santafesinos que den quórum en la sesión especial del 2 de julio”, dijo Bartolacci y les pidió que "estén a la altura de las circunstancias". "Les pido a esos diputados que piensen de dónde vienen, por dónde pasaron, qué significo eso para su vida y por qué es importante que otra gente tenga la posibilidad también de hacer ese camino", sentenció.

Si bien el rector reconoció que es probable que el presidente Javier Milei vete la ley, enfatizó: “No funciona un país de esa manera. Pero incluso si lo veta, todo lo que hacemos sirve. Lo insólito es tener que hacer todo esto para conseguir lo obvio: presupuesto para funcionar y salarios dignos para quienes trabajan en la universidad”.

Embed - CONFLICTO UNIVERSITARIO: Análisis con los protagonistas | #CARLITOYMONUMENTO #rosario

Antes de cerrar, Bartolacci dejó en claro que su defensa no es ciega ni complaciente: “La mía no es una defensa condescendiente de la universidad pública. En muchos aspectos hay que hacerla de nuevo, pero en base a lo bueno que hemos construido. La palabra auditoría es recurrente y no hay ente público más auditado que las universidades nacionales, y está bien que así sea. No hay discusión respecto de ese tema. Hay que despejar eso y resolver lo importante”.

Deserción de docentes en la UNR

Para Luz Prados, docente de Humanidades en la UNR e investigadora del Conicet, el presente de la universidad pública no tiene matices: “Estamos viviendo el deterioro salarial más grande de la historia reciente de nuestro país. Estamos cobrando salarios similares a los del 2001”, afirmó en diálogo con Nachi Saieg, Valentina Solé y Gonzalo Luján.

Según explicó, un docente que recién se inicia con una dedicación de 40 horas cobra actualmente unos 980 mil pesos, monto que no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes. “Muchos compañeros están por debajo de la línea de pobreza, y eso los obliga a buscar otros trabajos. Pero cuando uno tiene menos tiempo para formarse, para preparar sus clases, para corregir, también baja la calidad de la educación superior”, sostuvo.

unr coad paro universitario.png Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Prados denunció una política deliberada por parte del gobierno nacional: “Tomaron a las universidades como enemigo concreto. Una de las formas que tienen para vaciarlas es congelar los salarios”. Como ejemplo, mencionó que desde la asunción de Javier Milei ya renunciaron 170 docentes en la Universidad Nacional del Litoral, una pérdida enorme de recursos humanos formados por el Estado. “Se tarda años en formar profesionales con trayectoria. Cuando se van, no es fácil reemplazarlos”, advirtió.

>>Leer más: Paro universitario docente este jueves y viernes afectará el dictado de clases en la UNR

En la práctica, ya hay concursos docentes donde no se presenta nadie, y áreas enteras que quedan vacías. A eso se suma el vaciamiento del Conicet, que desincentiva las carreras de investigación. “Muchos jóvenes ya no se proyectan en ese camino, y varios renuncian a sus becas, sobre todo en las ciencias duras”, explicó.

Para Prados, el recorte presupuestario y el abandono de las políticas públicas de ciencia y técnica implican un daño estructural: “Si la universidad pública no se desarrolla en áreas ligadas a problemáticas sociales e inclusión, esos espacios quedan vacíos, y el sector privado no los va a ocupar. Defender la universidad no es defender un privilegio, es defender la posibilidad de que Argentina tenga un desarrollo propio”.

Cómo afecta el conflicto a los estudiantes

Agustina Rosso Sasia, presidenta de la Federación Universitaria Rosario (FUR) y Fiorella Orso, concejera superior de la UNR y secretaria general de la FUR también expresaron en el especial del programa de streaming de Brindis su preocupación por la situación crítica que atraviesa el sistema. "El estudiantado ve muy de cerca todo el conflicto universitario. Lo que más afecta son los recortes en las becas", señalaron. En particular, remarcaron el congelamiento de la beca Progresar en 35 mil pesos: “Sabemos que no alcanza para nada en la vida de un estudiante que tiene que mantenerse por sí solo”.

Aunque destacaron que las becas propias de la UNR aún se sostienen, advirtieron que la falta de presupuesto hace difícil su continuidad. Para muchas personas, el acceso al comedor universitario y a ese tipo de herramientas es lo que les permite hacer cuatro comidas al día a un precio accesible.

protesta unr.png

“La universidad no está funcionando como debería”, lamentaron. Y pusieron en contexto: las medidas de fuerza de docentes y no docentes son reiteradas, y están justificadas en una realidad de salarios por debajo de la línea de pobreza. “La idea abstracta del presupuesto tiene que ver con esta realidad material. Para los estudiantes, no es un debate técnico: es el día a día”, subrayaron.

>>Leer más: La UNR reiteró que el cobro de un arancel estudiantil sería de "imposible aplicación"

Sostenerse en la cursada y egresar se vuelve cada vez más difícil. “Acceder a la universidad pública viene siendo un privilegio. Ingresar, mantenerse, recibirse... todo está condicionado por una economía que nos complica cada paso”, concluyeron.