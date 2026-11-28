El certamen tendrá cinco partidos este sábado a las 17. Sobresale el clásico entre Morning Star y Adiur. Este viernes, Central le ganó a Banco, Newell's hizo lo propio ante Mitre y Unión de Álvarez triunfó sobre Leones

Rosarina. Rosario Central, campeón de primera división 2026, estrenó su título en la ciudad deportiva ante Banco. El canalla derrotó al tricolor por 2 a 0

Rosarina. Unión de Álvarez derrotó a Leones 2 a 1 y pasó a los cuartos de final del Ivancich. Los goles del rojinegro los convirtieron Gómez y Bravo.

El torneo Hermenegildo Ivancich sigue con los octavos de final y este sábado, a partir de las 17, se disputarán cinco encuentros organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol. Se destaca el clásico del Viaducto, entre Morning Star y Adiur . Todos los partidos serán sin la presencia de público visitante. La final de torneo se disputaría el domingo 13 de diciembre.

La continuidad del fútbol local sigue a todo ritmo en primera división. El tradicional certamen, que arrancó el sábado 7 de noviembre, ya entró en fase de definiciones.

Este viernes se disputaron tres encuentros. Central derrotó a Banco 2-0, Newell's hizo lo propio ante Mitre de Pérez por 4 a 0 y Unión de Álvarez venció a Leones 2-1. Los Canallas, rojinegros y los alvarenses pasaron a cuarto de final.

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Rosarina. Rosario Central, campeón de primera división 2026, estrenó su título en la ciudad deportiva ante Banco. El canalla derrotó al tricolor por 2 a 0

Clásico del Viaducto

Una nueva edición del clásico del Viaducto se disputará en la cancha de Morning Star, donde el Verde recibirá a Adiur en busca de llegar a los cuartos de final.

El resto de los partidos tendrán estos cruces: Provincial vs. San Telmo, San José vs Central Córdoba, Tiro Federal vs Río Negro y El Torito vs Pablo VI.

Finales de inferiores zona A3 en Mitre de Pérez

En el predio de Mitre de Pérez se disputarán las seis finales para determinar los campeones de la temporada 2026. La jornada comenzará a las 9.30 con el partido entre Estrella Azul vs. 1º de Mayo, a las 11, en quinta jugarán Estrella Azul vs. Sarmiento, a las 12.30 será el turno para la octava división entre San Roque y Sportivo Silva, a las 14, jugarán la séptima entre San Telmo B vs Argentino, a las 15,30, Unión Americana vs San José B y cerrará la jornada a las 17, la novena división entre San José B y María Reina.