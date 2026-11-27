En la mañana de este viernes, el fiscal Adrián Spelta imputó a nuevos implicados en las maniobras de desvio de fondos judiciales realizados por el ex fiscal Mariano Ríos Artacho .

Ríos Artacho , ex fiscal de Delitos Económicos de Rosario, ya fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita acusada de desviar 425 millones de pesos de cuentas judiciales bancarias entre 2017 y 2024 . De acuerdo con los datos incorporados al expediente, los investigadores analizaron 48 de las 148 cuentas judiciales identificadas, por lo que el alcance total de las maniobras aún debe establecerse .

El propio acusado se disculpó ante las autoridades y su familia, y admitió haber realizado las maniobras. Según sostuvo, lo hizo a raíz de su grave problema con la ludopatía .

Imputaciones

La jueza de primera Trinidad Chiabrera tuvo por formalizada la audiencia. Todos los imputados hicieron uso de la palabra aportando datos y mecánicas de cómo habían recibido cada uno de ellos el dinero por parte de otros imputados en la causa, por lo que la Fiscalía analizará todo lo aportado para evaluar los pasos a seguir y así definir la situación procesal de estas ocho personas impitadas.

A Jimena B. se le atribuyó, en su carácter de miembro de la asociación ilícita haber recibido el 14 de noviembre de 2019 en su cuenta bancaria $10.000 de una cuenta judicial. A Germán S., recibir $5.000 en 2018 y $500.000 y u$s 5.500 en 2021 de cuentas judiciales.

A Raúl P., recibir en 2019 unos $10.000 de una cuenta judicial, a Leandro D. recibir en 2021 el mismo monto. A Avelino R., recibir $150.000 en 2021.En el caso de Gonzalo B., recibió $20.000 en 2019. A Marcelo M., en 2023, le achacan recibir 30 millones de pesos y a María P. 12 millones de pesos el mismo año. Todos los fondos provenían de una cuenta judicial abierta en el marco de una causa a sabiendas que no existía causa justificada para el cobro o acreditación de dichas sumas dinerarias.

Preventivas anteriores

En septiembre de este año, la misma jueza Chiabrera le dictó a Ríos Artacho prisión preventiva efectiva por 90 días, que vence el 2 de diciembre, y dispuso su arresto bajo custodia de la Prefectura Naval en Santa Fe.

A mediados de octubre, la camarista Carolina Hernández ratificó la prisión preventiva para Ríos Artacho y otros cuatro imputados por asociación ilícita: Emilio B., Fabricio R., Gustavo C. y Julio M., quienes habían apelado las medidas dispuestas en septiembre por la jueza Chiabrera.

La resolución respaldó la hipótesis de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani sobre una estructura organizada en cinco etapas para retirar fondos bajo custodia judicial, hacerlos circular por cuentas de terceros y, en algunos casos, devolver parte del dinero al exfuncionario. La jueza consideró que "los problemas de ludopatía alegados por el exfiscal pueden explicar la motivación de los hechos, pero no excluyen la existencia de una organización criminal".

Etapa inicial

Si bien Hernández aclaró que la causa se encuentra en una etapa inicial y que la investigación es compleja y será sometida a futuras revisiones, la jueza consideró que las evidencias permiten respaldarla. En ese sentido, entendió que las relaciones de amistad entre los acusados, sus vínculos derivados del juego o de viajes en común, de manera fragmentada, no demuestran un delito. Pero adquieren otro sentido si se los analiza en conjunto. En tanto, los imputados este eviernes son actores de segunda línea de la investigación, no obstante están implicados en la causa.