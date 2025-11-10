La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

El calor y la humedad serán protagonistas estos días en Rosario. Qué jornadas tienen pronóstico de posibles lluvias y las temperaturas que se vienen

10 de noviembre 2025 · 11:59hs
Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

Esta semana el tiempo en Rosario estará marcado por el calor 

Esta semana de noviembre traerá un anticipo del verano en Rosario. Tal como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional, las altas temperaturas volverán al centro del escenario rosarino. Por su parte, posibles lluvias activaron una alerta de color amarillo.

Este lunes 10 de noviembrem la temperatura alcanzará los 26 grados pasado el mediodía y el cielo se mantendrá parcialmente despejado. Esta será la antesala de toda una semana marcada por temperaturas cercanas a los 30 grados.

Alerta amarilla por lluvias en Rosario

Para el día martes 11 se ha emitido una alerta amarilla ante la previsión de lluvias intensas en buena parte de la provincia de Santa Fe. Las precipitaciones comenzarían después de las 18. Antes, el cielo brindará una tarde despejada.

Aunque la alerta amarilla indica cierta intensidad en las lluvias, la tormenta no ahuyentará al calor. Durante el martes, la temperatura máxima podrá llegar a 29 grados, convirtiéndolo en uno de los días más calurosos de la semana.

alerta martes 11 mapa

Una semana marcada por las altas temperaturas

Las máximas cercanas a los 30 grados serán una constante que marcará toda la semana en Rosario y alrededores.

Después de la tormenta del martes, el miércoles presentará una máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado pero sin la continuación de lluvia.

El jueves, el sol volverá a brillar con intensidad pero la temperatura máxima se mantendrá en 26 grados para dar un respiro a la población. Ya el viernes la temperatura llegará a los 28 grados y el cielo despejado tornará indispensable la búsqueda de sombra.

Fin de semana variado

La temperatura más alta llegará el sábado. Sin embargo, aunque la máxima alcanzará los 30 grados y el cielo amanecerá despejado, hay que tener en cuenta que a partir de las 15 pueden llegar a tener lugar leves lluvias y ya a partir de las 21 pueden adquirir mayor intensidad.

Por su parte, el domingo no traerá aparejadas lluvias, pero sí mantendrá un cielo parcialmente nublado. Este día la máxima no pasará de los 26 grados.

Día a día: las máximas y mínimas para toda la semana

La semana del lunes 10 de noviembre al domingo 16 presentará las siguientes temperaturas:

  • Lunes: máx: 26 mín: 19
  • Martes: máx: 29 mín: 16 (alerta amarilla)
  • Miércoles: máx: 25 mín: 17
  • Jueves: máx: 26 mín: 14
  • Viernes: máx: 28 mín: 16
  • Sábado: máx: 30 mín: 17
  • Domingo: máx: 26 mín: 15
El gobierno de Santa Fe anunció al nuevo jefe de la Policía de Rosario

El gobierno de Santa Fe anunció al nuevo jefe de la Policía de Rosario

Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

El gobierno de Santa Fe anunció al nuevo jefe de la Policía de Rosario

Su último cargo fue como jefe de la UR III del departamento Belgrano. Lo designaron tras las detenciones de jefes en la causa de fraude con combustibles

El gobierno de Santa Fe anunció al nuevo jefe de la Policía de Rosario
Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía
LA CIUDAD

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
La Ciudad

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

