El tiempo en Rosario: semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

El calor y la humedad serán protagonistas estos días en Rosario. Qué jornadas tienen pronóstico de posibles lluvias y las temperaturas que se vienen

Esta semana el tiempo en Rosario estará marcado por el calor

Esta semana de noviembre traerá un anticipo del verano en Rosario. Tal como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional, las altas temperaturas volverán al centro del escenario rosarino. Por su parte, posibles lluvias activaron una alerta de color amarillo.

Este lunes 10 de noviembrem la temperatura alcanzará los 26 grados pasado el mediodía y el cielo se mantendrá parcialmente despejado. Esta será la antesala de toda una semana marcada por temperaturas cercanas a los 30 grados.

Para el día martes 11 se ha emitido una alerta amarilla ante la previsión de lluvias intensas en buena parte de la provincia de Santa Fe. Las precipitaciones comenzarían después de las 18 . Antes, el cielo brindará una tarde despejada.

Aunque la alerta amarilla indica cierta intensidad en las lluvias, la tormenta no ahuyentará al calor. Durante el martes, la temperatura máxima podrá llegar a 29 grados, convirtiéndolo en uno de los días más calurosos de la semana.

Una semana marcada por las altas temperaturas

Las máximas cercanas a los 30 grados serán una constante que marcará toda la semana en Rosario y alrededores.

Después de la tormenta del martes, el miércoles presentará una máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado pero sin la continuación de lluvia.

El jueves, el sol volverá a brillar con intensidad pero la temperatura máxima se mantendrá en 26 grados para dar un respiro a la población. Ya el viernes la temperatura llegará a los 28 grados y el cielo despejado tornará indispensable la búsqueda de sombra.

Fin de semana variado

La temperatura más alta llegará el sábado. Sin embargo, aunque la máxima alcanzará los 30 grados y el cielo amanecerá despejado, hay que tener en cuenta que a partir de las 15 pueden llegar a tener lugar leves lluvias y ya a partir de las 21 pueden adquirir mayor intensidad.

Por su parte, el domingo no traerá aparejadas lluvias, pero sí mantendrá un cielo parcialmente nublado. Este día la máxima no pasará de los 26 grados.

Día a día: las máximas y mínimas para toda la semana

