El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas

Tras las precipitaciones del martes, los días siguientes treparía la temperatura máxima para llegar el sábado a 32º

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 26º con cielo despejado, en vísperas de un martes más caluroso pero con fuertes ráfagas de viento, posibles tormentas aisladas en la tarde y alerta amarillo por tormentas fuertes en la noche.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del este cambiando a moderados del norte, con un registro de 13º y cielo parcialmente nublado cambiando a despejado en la mañana, cuando los termómetros podrían marcar 22º. Para la tarde se esperan algunas nubes y una máxima de 26º, bajando a 22º en la noche.

El martes arrancaría con 15º y estaría parcialmente nublado hacia la mañana, con marcas de 23º y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. En la tarde hay algunas chances de tormentas aisladas, todavía con fuertes ráfagas y una máxima de 29º, y para la noche se esperan vientos aún más intensos con alerta amarillo por tormentas fuertes.

El miércoles ya no habría precipitaciones y se espera que esté parcialmente nublado con un leve descenso de la temperatura: 27º de máxima y 13º de mínima.

El jueves comenzaría un aumento en los registros, con 27º de máxima, 14º de mínima y cielo algo nublado.

Para el viernes anticipan temperaturas entre 31º y 16º, con cielo parcialmente nublado.

El sábado seguirían subiendo las marcas, que podrían llegar a 32º, aún con cielo parcialmente nublado.