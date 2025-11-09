La Capital | La Ciudad | La Capital

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

Se llama "Rosario: 300 años". Coincidirá con el 158º aniversario de La Capital y el tricentenario. Es obra de un equipo que incluye al recordado Rafael Ielpi

9 de noviembre 2025 · 06:10hs
La portada de la publicación de La Capital.

La portada de la publicación de La Capital.

El próximo domingo 16 de noviembre, en en marco de su 158º aniversario y coincidiendo con el tricentenario de Rosario, La Capital entregará a sus lectores un obsequio muy especial: “Rosario: 300 años”, una revista libro de 150 páginas en la que se relata la historia de la ciudad, desde sus remotos orígenes hasta fines del siglo veinte.

Lujosamente publicada a todo color, y escrita por un equipo de destacados historiadores que incluye la presencia del recordado Rafael Ielpi, “Rosario: 300 años” despliega textos tan rigurosos como amenos, que se pueden leer en familia y también utilizarse en las instituciones educativas. Es decir que pueden ser abordados tanto desde la perspectiva del aprendizaje como la del mero disfrute.

El recorrido cronológico arranca con el aporte de Miguel Ángel De Marco (h.), quien explica medulosamente los comienzos de Rosario, tres siglos atrás, cuando era “una pequeñísima aldea rural enclavada en el cruce del camino terrestre y fluvial que unía a la ciudad de Buenos Aires, sede de la Gobernación del Río de la Plata, con Santa Fe y Córdoba, y el resto de las jurisdicciones del Virreinato del Perú, del que dependía el territorio de la actual Argentina”.

A continuación se despliega un extenso texto que el recordado Rafael Ielpi dejó inédito al morir: “Una ciudad llamada Rosario”. En él, quien además de historiador fuera poeta y periodista cuenta en su llano estilo los días de la ciudad desde aquel lejano pasado hasta los comienzos del siglo veinte.

De inmediato, el mismo De Marco (h.) retoma la posta para narrar, en un capítulo esencial, las luchas rosarinas contra el unitarismo porteño y el importante papel que tuvo en ellas Ovidio Lagos, fundador de La Capital.

Luego Carlos Álvarez, en un jugoso capítulo llamado “De Villa Ilustre a taller colosal”, explica el desarrollo económico de la ciudad entre 1852 y 1921. Tras lo cual, Alicia Megías fundamenta el decisivo rol de la inmigración en aquellos años del despegue rosarino. El mismo Álvarez retomará el hilo del relato con el capítulo que desarrolla la evolución de la clase trabajadora en la ciudad entre 1890 y 1922. Después, en un pasaje atrapante, Pablo Suárez contará cómo se desenvolvió la transicional y turbulenta década del 30, cuando la crisis mundial golpeaba a la puerta.

La crucial etapa peronista será de inmediato contada por María Mercedes Prol y a continuación Beatriz Filiberti se refiere a “un intendente que quedó en la memoria”: Luis Cándido Carballo, quien hizo de la administración la principal bandera de la política.

A posteriori Cristina Viano es la encargada de explicar el intenso período político que transcurre entre 1966 y 1976. Luego, Gabriela Águila se ocupa de relatar el aciago lapso que constituyó la dictadura cívico-militar. Tras lo cual María Alicia Divinzenso desarrolla el lapso que se abre con la restauración democrática en octubre de 1983 y desemboca en los tristemente recordados saqueos de 1989.

El cierre le toca a Gabriela Couselo, quien como luminoso corolario cuenta la historia del símbolo máximo de la ciudad, el Monumento Nacional a la Bandera.

Como puede verse, “Rosario: 300 años” es un amplio fresco del pasado de la ciudad, producido por un grupo de referentes en la materia que coordinó Mario Gluck con el objetivo de que cada rosarino conozca y valore la historia del paisaje que transita todos los días.

Noticias relacionadas
Los barrios cerrados se centran principalmente en la función residencial y la seguridad, con servicios básicos y áreas comunes.

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

El ministro de la Corte Suprema santafesina, Daniel Erbetta, fue uno de los oradores.

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

Matías Bottoni, en exclusiva con La Capital.

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

El gobierno provincial ya aplicó 145 mil dosis de la vacuna contra el dengue.

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Ver comentarios

Las más leídas

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Lo último

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

Cómo impacta en la vida cotidiana la dermatitis atópica

Cómo impacta en la vida cotidiana la dermatitis atópica

De la emergencia a la rehabilitación: cómo se reconstruye la vida tras una lesión medular

De la emergencia a la rehabilitación: cómo se reconstruye la vida tras una lesión medular

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Un proyecto en el Concejo busca eliminar la regla que puso fin a los barrios cerrados. “Rosario ha perdido miles de millones en inversiones genuinas”, aseguran

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Por Pablo R. Procopio
Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

El renunciamiento que no fue y el futuro de Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El renunciamiento que no fue y el futuro de Provincias Unidas

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así

Por María Laura Cicerchia

Policiales

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina
Zoom

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario
La Ciudad

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Ovación
El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)
Ovación

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

La Ciudad
Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado
La Ciudad

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario
Economía

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027
Política

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"