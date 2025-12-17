La Capital | La Ciudad | evaluación

Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

El video de Nata conmovió a todo el país y ahora empieza la etapa clave: analizar a quienes quieren adoptarlo. El adolescente espera que ese sueño, nacido desde el dolor, se transforme en hogar.

17 de diciembre 2025 · 19:02hs
Video viralizado. Nata

Video viralizado. Nata, el adolescente de 14 años pidió ser él quien pida su propia adopción y generó una respuesta inmediata: hubo más de 500 inscriptos. 

Más de 500 consultas recibió el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga) de la provincia de Santa Fe luego de la difusión del caso de Nata, un adolescente de 14 años que se viralizó en redes sociales al manifestar su deseo de ser adoptado. El impacto del video permitió visibilizar la situación de numerosos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en convocatoria pública y aguardan la conformación de una familia.

La directora del Ruaga, Adriana Bonelli, explicó que la inscripción específica vinculada al caso se cerró al mediodía del día previsto y que, de los correos recibidos, alrededor de 50 personas completaron el formulario inicial. “A partir de ahora comienza la etapa de evaluación. Se va a priorizar el deseo de Nata, que es contar con una familia con mamá y papá, o con una sola madre, y preferentemente radicada en Rosario”, detalló.

Bonelli aclaró que, si bien el adolescente expresó su anhelo como un deseo para Navidad, los plazos administrativos y judiciales impiden una resolución inmediata. “La adopción requiere evaluaciones de equipos interdisciplinarios y el posterior envío de los legajos a la jueza de la causa, que es quien define sobre las postulaciones admitidas. Estimamos que, si el proceso avanza de manera favorable, en febrero podría concretarse una vinculación”, señaló.

Niño santafesino de 14 años desea ser adoptado

Convocatorias abiertas en toda la provincia

Más allá del caso puntual de Nata, desde el Ruaga recordaron que en Santa Fe hay actualmente 137 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años en convocatoria pública. A este grupo se suman varios hermanos que esperan ser adoptados de manera conjunta: un grupo de tres hermanas de 9, 8 y 5 años, y tres grupos de dos hermanos de entre 10 y 14 años.

“Las personas que no reúnan los requisitos para el caso de Nata pueden ingresar al sitio web del registro, donde están publicadas todas las convocatorias vigentes, con información sobre las edades, los lugares de alojamiento y algunas características de los chicos”, explicó Bonelli. Las consultas, indicó, se responden en un plazo de entre 24 y 48 horas y, en caso de manifestar interés por una convocatoria concreta, se inicia el proceso mediante el envío del formulario correspondiente.

La directora destacó además que, si bien continúa siendo difícil encontrar familias dispuestas a adoptar niños mayores, durante 2025 se registraron avances significativos. “Este año se iniciaron más de 100 procesos de vinculación, de los cuales 24 corresponden a niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 12 años, algo que no sucedía con frecuencia en la provincia”, subrayó.

>>Leer más: Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Requisitos para adoptar

Desde el Ruaga informaron que para iniciar un trámite de adopción es necesario tener más de 25 años. En el caso de personas extranjeras, se exige una residencia mínima de cinco años en el país. La documentación requerida incluye fotocopia del DNI, certificado de antecedentes penales y constancia de deudores morosos. Para quienes se postulen en pareja, se solicita acta de matrimonio o de unión convivencial, mientras que las personas solas no deben acreditar ningún vínculo.

“No existe ninguna preferencia entre matrimonios heterosexuales, homosexuales o familias monoparentales. La evaluación se centra en el proyecto adoptivo y en su adecuación a las necesidades de cada niño o niña”, aclaró Bonelli.

>>Leer más: Adopción en Santa Fe: cómo anotarse en el Ruaga para ser postulante

Convocatorias vigentes

En la actualidad, el registro mantiene abiertas convocatorias para grupos de hermanos. Entre ellas se encuentran la Nº 7/24, correspondiente a dos hermanas de 11 y 14 años; la Nº 53/25, para Nicole, Thania y Jehovana, de 9, 8 y 5 años; la Nº 78/25, para Dainara y Steven, de 10 y 6 años; y la Nº 41/25, para Uma y Noah, de 10 y 3 años.

“Siempre se prioriza que los hermanos permanezcan juntos para preservar sus vínculos. Solo cuando no se logra una familia en un tiempo razonable se solicita autorización judicial para una adopción separada, garantizando el contacto entre ellos”, explicó la funcionaria.

Las personas interesadas pueden escribir a r[email protected] o [email protected] indicando en el asunto el número de convocatoria y consignando sus datos personales y de contacto.

Noticias relacionadas
Los trabajadores del Policlínico Pami I advierten sobre el proceso de degradación del efector. La obra social del Estado lo desmiente

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

La vivienda en Salta al 1500 donde cayó el obrero

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

mesa dulce, brindis y cuenta saladisima: cuanto cuesta salir a cenar en navidad en rosario

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Presupuesto 2026. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, anticipó un año dificil para la universidad argentina.

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Ver comentarios

Las más leídas

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Lo último

Aguinaldo 2025: hasta qué día hay tiempo de pagar el SAC en diciembre

Aguinaldo 2025: hasta qué día hay tiempo de pagar el SAC en diciembre

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Central Córdoba pone primera rumbo a 2026: llega Cristián Sánchez, buscan retener a Killer y regresaría Giroldi

Central Córdoba pone primera rumbo a 2026: llega Cristián Sánchez, buscan retener a Killer y regresaría Giroldi

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

Dos personas murieron y una tercera permanece en estado crítico tras un choque frontal entre camiones. El mal estado de la calzada, el tránsito pesado y la falta de mantenimiento consolidan a la ruta nacional 34 como una trampa mortal, con cifras récord de siniestralidad.
Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral
Economía

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Ovación
El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil
OVACIÓN

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Por Javier Felcaro
Política

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I
LA CIUDAD

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro
Economía

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: Nos quieren llevar al siglo XIX
Economía

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente
Policiales

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
POLITICA

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales