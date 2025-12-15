La Capital | La Ciudad | adopción

Adopción en Santa Fe: cómo anotarse en el Ruaga para ser postulante

El impacto del video de Nata, el chico que pidió ser adoptado esta Navidad, expuso una problemática. En Santa Fe hay 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

15 de diciembre 2025 · 18:36hs
Adopción en Santa Fe. Unos 137 chicos esperan por una familia

Adopción en Santa Fe. Unos 137 chicos esperan por una familia

La viralización del video de un adolescente de 14 años que expresó su deseo de ser adoptado esta Navidad, puso nuevamente sobre la mesa la problemática de la adopción en Santa Fe, fundamentalmente de adolescentes. En el posteo, el chico expuso su situación, y contó que estaba en un hogar en Rosario, que practica natación en forma regular y que está en segundo año de la escuela secundaria.

"Me cuesta mucho, pero hago el esfuerzo porque el día de mañana eso me ayudará a tener un futuro mejor y superar la historia de mi familia", dijo Nata y conmovió a todo el país. La buena noticia es que empezaron a llover las solicitudes para poder darle un hogar, sin embargo son muchos los chicos que están esperando por una familia.

“La convocatoria de Nata a nivel provincial es la número 81. Es decir, hay esa cantidad de chicos en la misma situación que Nata, en convocatoria pública dentro de la provincia de Santa Fe. Cualquier interesado puede ingresar a la página del Registro y ahí verá todas las convocatorias”, contó la abogada del caso.

>> Leer más: En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Mientras tanto, Santa Fe mantiene abierta 137 convocatorias públicas para adoptar en la franja etaria superior. Se trata de niños y niñas que tienen entre 9 y 17 años. El trámite está disponible en forma permanente, incluyendo a aspirantes de otras provincias, de modo que la cantidad es variable entre procesos de vinculación iniciados y nuevos llamados.

¿Cómo inscribirse para adoptar en Santa Fe?

La última inscripción al Ruaga se abrió desde el 10 de diciembre hasta el sábado 20 de diciembre. La solicitud es gratuita y se realiza a través de internet con una serie de documentos. En ningún caso es precisa la intervención de un abogado.

En primer lugar, cada persona interesada debe enviar el Formulario F1 por correo electrónico. Después recibirá una confirmación por la misma vía, junto con la fecha y modalidad de los talleres informativos obligatorios.

Después de los encuentros preparatorios, el Ruaga pide el Formulario F2. En esta instancia también hay que presentar los siguientes documentos:

  • Fotocopia de DNI y el original para verificación
  • Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
  • Certificado de Antecedentes Penales
  • Copias certificadas de actas de nacimiento de los hijos

Para acreditar el estado civil, según la situación de cada persona, se debe presentar alguno de estos documentos:

  • Copia certificada del acta de matrimonio
  • Copia certificada del acta de defunción del cónyuge
  • Sentencia de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento o desaparición forzada
  • Sentencia de incapacidad o capacidad restringida del cónyuge/conviviente
  • Acta de inscripción de unión convivencial
  • Documentación que acredite unión convivencial
  • Documentación que pruebe la separación de hecho

En el caso de aspirantes extranjeros, es preciso demostrar residencia en el país por más de cinco años. También se establece una edad mínima de 25 años, salvo que el cónyuge o conviviente cumpla con este requisito.

¿Cómo comunicarse con el Ruaga?

El Ruaga cuenta con la línea de atención telefónica 342-6-400454. El servicio funciona de lunes a viernes entre las 8 y las 13. También es posible contactarse con las autoridades a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:

>> Leer más: Adopción en Santa Fe: abrió la inscripción y ya son 114 los chicos que esperan una familia

En cuanto a la etapa posterior al envío del primer formulario, las autoridades recordaron que es indispensable participar del encuentro informativo virtual con profesionales del registro y otros aspirantes. Las reuniones se realizarán el 26 de diciembre con residentes de la zona de la capital provincial, mientras que el 29 de diciembre se realizará la misma actividad en jurisdicción de Rosario.

Finalmente, el Ruaga cuenta con oficinas en las siguientes direcciones:

  • Rosario: Zeballos 1898
  • Santa Fe: Hipólito Yrigoyen 2375
  • Reconquista: Hipólito Yrigoyen 1500
Noticias relacionadas
Imagen ilustrativa

Adopciones: abren la última inscripción del año para aspirantes a guarda

La Escuela de Oficios de la UNR consolida su propuesta

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR

El concierto de Iema en el Museo Castagnino ya es un clásico de la ciudad

El Museo Castagnino se prepara para el tradicional concierto navideño

La facultad de Ciencias del Deporte funcionará en el gimnasio de la UNR, donde actualmente se dictan talleres y cursos de capacitación.

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Lo último

Todos los números de Jorge Almirón, el técnico copero que llega a Central

Todos los números de Jorge Almirón, el técnico copero que llega a Central

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Con mucha experiencia en Copa Libertadores y en equipos grandes, Jorge Almirón fue confirmado este lunes para ser el técnico de Central en la temporada 2026.

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Por Guillermo Ferretti
Todos los números de Jorge Almirón, el técnico copero que llega a Central

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Todos los números de Jorge Almirón, el técnico copero que llega a Central

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Economía

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Boero: Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados

Boero: "Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados"

Ovación
Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Policiales
Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

La Ciudad
Adopción en Santa Fe: cómo anotarse en el Ruaga para ser postulante
La Ciudad

Adopción en Santa Fe: cómo anotarse en el Ruaga para ser postulante

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR

El Museo Castagnino se prepara para el tradicional concierto navideño

El Museo Castagnino se prepara para el tradicional concierto navideño

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario
La Ciudad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: Apoyar no te hace libertario
Política

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: "Apoyar no te hace libertario"

La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones
La Ciudad

La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones

Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos
LA CIUDAD

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero
La Ciudad

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración
Zoom

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
La Ciudad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre
Información General

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo