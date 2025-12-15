Adopción en Santa Fe: cómo anotarse en el Ruaga para ser postulante

El impacto del video de Nata, el chico que pidió ser adoptado esta Navidad, expuso una problemática. En Santa Fe hay 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

La viralización del video de un adolescente de 14 años que expresó su deseo de ser adoptado esta Navidad, puso nuevamente sobre la mesa la problemática de la adopción en Santa Fe , fundamentalmente de adolescentes. En el posteo, el chico expuso su situación, y contó que estaba en un hogar en Rosario, que practica natación en forma regular y que está en segundo año de la escuela secundaria.

"Me cuesta mucho, pero hago el esfuerzo porque el día de mañana eso me ayudará a tener un futuro mejor y superar la historia de mi familia", dijo Nata y conmovió a todo el país. La buena noticia es que empezaron a llover las solicitudes para poder darle un hogar, sin embargo son muchos los chicos que están esperando por una familia.

“La convocatoria de Nata a nivel provincial es la número 81. Es decir, hay esa cantidad de chicos en la misma situación que Nata, en convocatoria pública dentro de la provincia de Santa Fe. Cualquier interesado puede ingresar a la página del Registro y ahí verá todas las convocatorias”, contó la abogada del caso.

Mientras tanto, Santa Fe mantiene abierta 137 convocatorias públicas para adoptar en la franja etaria superior. Se trata de niños y niñas que tienen entre 9 y 17 años. El trámite está disponible en forma permanente, incluyendo a aspirantes de otras provincias, de modo que la cantidad es variable entre procesos de vinculación iniciados y nuevos llamados.

¿Cómo inscribirse para adoptar en Santa Fe?

La última inscripción al Ruaga se abrió desde el 10 de diciembre hasta el sábado 20 de diciembre. La solicitud es gratuita y se realiza a través de internet con una serie de documentos. En ningún caso es precisa la intervención de un abogado.

En primer lugar, cada persona interesada debe enviar el Formulario F1 por correo electrónico. Después recibirá una confirmación por la misma vía, junto con la fecha y modalidad de los talleres informativos obligatorios.

Después de los encuentros preparatorios, el Ruaga pide el Formulario F2. En esta instancia también hay que presentar los siguientes documentos:

Fotocopia de DNI y el original para verificación

Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Certificado de Antecedentes Penales

Copias certificadas de actas de nacimiento de los hijos

Para acreditar el estado civil, según la situación de cada persona, se debe presentar alguno de estos documentos:

Copia certificada del acta de matrimonio

Copia certificada del acta de defunción del cónyuge

Sentencia de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento o desaparición forzada

Sentencia de incapacidad o capacidad restringida del cónyuge/conviviente

Acta de inscripción de unión convivencial

Documentación que acredite unión convivencial

Documentación que pruebe la separación de hecho

En el caso de aspirantes extranjeros, es preciso demostrar residencia en el país por más de cinco años. También se establece una edad mínima de 25 años, salvo que el cónyuge o conviviente cumpla con este requisito.

¿Cómo comunicarse con el Ruaga?

El Ruaga cuenta con la línea de atención telefónica 342-6-400454. El servicio funciona de lunes a viernes entre las 8 y las 13. También es posible contactarse con las autoridades a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:

>> Leer más: Adopción en Santa Fe: abrió la inscripción y ya son 114 los chicos que esperan una familia

En cuanto a la etapa posterior al envío del primer formulario, las autoridades recordaron que es indispensable participar del encuentro informativo virtual con profesionales del registro y otros aspirantes. Las reuniones se realizarán el 26 de diciembre con residentes de la zona de la capital provincial, mientras que el 29 de diciembre se realizará la misma actividad en jurisdicción de Rosario.

Finalmente, el Ruaga cuenta con oficinas en las siguientes direcciones: