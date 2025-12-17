Central Córdoba pone primera rumbo a 2026: llega Cristián Sánchez, buscan retener a Killer y regresaría Giroldi

La entidad de barrio Tablada está cerca de repatriar al arquero, busca la continuidad del capitán y ya abrochó al delantero

Central Córdoba. Paulo Killer y Matías Giroldi jugaron juntos por última vez en la temporada 2022 con una gran campaña de la mano de Juan Rossi.

Central Córdoba se prepara para afrontar la temporada 2026 y la nueva dirigencia comandada por Omar Vicente comenzó a trabajar en el armado del nuevo equipo que disputará el torneo de la Primera C . La pretemporada comienza el 5 de enero.

En ese contexto, abrochó la llegada del delantero Cristián Sánchez y en la semana entrante buscarán arreglar la continuidad del defensor Paulo Kille r y el regreso del arquero Matías Giroldi .

Se viene un nuevo equipo por barrio Tablada para afrontar el duro y complicado torneo la cuarta categoría de AFA. Del plantel que disputó la temporada 2025 solo quedaron seis jugadores (Mario Senra, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk, Francisco Duré, Joaquín Messi y Juan Ignacio Cettou).

El Pato Sánchez jugó en el Matador en la temporada 2014/18 y después de 7 años volverá a calzarse la camiseta de Central Córdoba. El delantero, tras su paso en Defensores de Belgrano firmó su regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente.

Leer más: Central: el volante ofensivo que Jorge Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo

Giroldi prepara el regreso

Por su parte, Matías Giroldi tiene todo encaminado para ser el nuevo arquero en la temporada 2026. El golero cumplió una destacada actuación la temporada 2022 fue figura del Matador y en el 2023 desembarcó en Pilar.

“Tuve una charla con el cuerpo técnico, Teglia y Acoglanis y quieren que sea parte del equipo el año que viene. También hablé con los nuevos directivos, en la próxima semana buscaremos cerrar mi regreso a mi segunda casa”, le confió Giroldi a Ovación.

Paulo Killer quiere un año más

Pasan los años y los torneos, la vigencia de Paulo Killer sigue intacta a los 39 años. Al referente de Córdoba se le termina el contrato el 31 de diciembre pero la idea del jugador y de la nueva dirigencia es seguir por una temporada más. “Uno quiere a Central Córdoba y lo lleva en el corazón, la verdad que estar tantos años acá uno aprende a querer cada lugarcito de la institución y bueno, siempre deseando lo mejor y tratando de hacer las cosas de la mejor manera para que el club crezca continuamente como lo viene haciendo”, dijo el capitán de barrio Tablada.

En diálogo con La Capital, el defensor se refirió a la temporada donde el Charrúa fue protagonista en la Primera C y la sensación de la Copa Argentina.

Leer más: Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Central Córdoba y una buena temporada

“El 2025 fue un buen año. Personalmente me sentí muy bien, muy a la par de mis compañeros. Creo que fue un buen año donde podríamos haber logrado más objetivos de los que terminamos consiguiendo. Las expectativas fueron altas, creo que hicimos un buen torneo de la Primera C y una gran Copa Argentina”.

Con respecto a la temporada que se viene, Killer expresó: “En el 2026, el objetivo principal es salir primero, tratar de sacar al club de esta división, Córdoba se lo merece. La idea es seguir, todavía tenemos algunas charlas pendientes con los dirigentes, pero bueno, la prioridad es de Córdoba. Mi sueño es volver a lograr otro ascenso como en el 2012”.