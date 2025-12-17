El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil
El jugador hizo un posteo en Instagram. Aunque el club del parque es dueño del 80% de su ficha, está cedido hasta junio de 2026
17 de diciembre 2025·18:55hs
Newell's se prepara para afrontar una temporada complicada en el fútbol argentino. El equipo del parque Independencia arrancará el año con un promedio muy bajo y tendrá que cosechar muchos puntos para terminar con la soga de un posible descenso en el cuello.
En el club hubo elecciones el domingo pasado y hay nueva comisión directiva, encabezada por Ignacio Boero. El flamante presidente ya se puso al frente de la gestión y una de sus prioridades es encaminar la designación de un entrenador del equipo de la primera división para después pensar en los refuerzos.
Aunque todavía no fue anunciado oficialmente, es un hecho que el equipo será dirigido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, campeones con Platense del torneo Apertura 2025.
Mientras se espera por esta confirmación, Newell's ya anunció que el plantel volverá al trabajo este viernes 19 de diciembre. Una de las primeras cuestiones que deberá resolver la dupla técnica es qué pasará con los futbolistas que quedan libres a fin de año, y la otra es qué hará el club con los jugadores que regresaron de distintos préstamos.
Luego vendrá la etapa más difícil, que consistirá en buscar refuerzos para enriquecer un plantel que tiene deficiencias por todos lados. El equipo necesita refuerzos en todas las líneas y en la temporada que termina uno de sus mayores déficits fue el ofensivo.
El posteo del Colorado Ramírez
Por eso, tendrán que llegar delanteros. En ese sentido, no pasó desapercibido en el parque Independencia un posteo que hizo en sus redes Juan Ignacio Ramírez. El Colo está de vacaciones y subió una foto a orillas del mar en la que se lo ve (parcialmente) tomando mates. El detalle es que el termo está decorado con un sticker del escudo de Newell's.
¿Es una señal del Colorado? En el Parque se interpretó así, aunque por ahora nadie puede definir nada y la decisión tendrán que tomarla Orsi y Gómez.
El pase (80 por ciento) de Ramírez pertenece a Newell's, pero el uruguayo está a préstamo hasta junio de 2026 en Sport Recife. En su momento, Newell's pagó por ese porcentaje de su ficha cuatro millones de dólares. Antes de jugar en Brasil, el delantero tuvo un breve paso por Everton, en Chile.
En 2024, cuando jugó en Newell's, Ramírez anotó 11 goles, ocho en la Copa de la Liga y tres en la Liga Profesional.
Noticias relacionadas
Newell's: la dupla Orsi-Gómez, a apenas un paso de llegar al parque Independencia
"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez
Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
El oficialismo y la oposición de Newell's se juntaron por primera vez tras las elecciones
Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta
El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible
El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central
Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"
Lo último
Aguinaldo 2025: hasta qué día hay tiempo de pagar el SAC en diciembre
Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral
Central Córdoba pone primera rumbo a 2026: llega Cristián Sánchez, buscan retener a Killer y regresaría Giroldi
Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
Dos personas murieron y una tercera permanece en estado crítico tras un choque frontal entre camiones. El mal estado de la calzada, el tránsito pesado y la falta de mantenimiento consolidan a la ruta nacional 34 como una trampa mortal, con cifras récord de siniestralidad.
La Ciudad
Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Región
Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
Policiales
"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre
Economía
Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral
Política
Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta
El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible
El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central
Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"
La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Ovación
OVACIÓN
El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil
El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil
PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino
Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental
Policiales
Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio
"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre
Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente
La Ciudad
La Ciudad
Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte
Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento
Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario
Política
La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema
LA CIUDAD
Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I
Economía
Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro
Economía
Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"
Policiales
Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente
La Ciudad
Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo
novedades
Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
POLITICA
Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
La Ciudad
Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
Economía
El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Policiales
Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
La Ciudad
Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo
Ciudad
Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial
Economía
Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Ovación
Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
OVACIÓN
Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
Politica
Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Información General
Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Policiales
Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
POLICIALES
Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales