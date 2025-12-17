La Capital | Ovación | Newell's

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El jugador hizo un posteo en Instagram. Aunque el club del parque es dueño del 80% de su ficha, está cedido hasta junio de 2026

17 de diciembre 2025 · 18:55hs
Juan Ignacio Ramírez posteó una foto tomando mates en la playa y su termo está decorado con un sticker de Newells.

Marcelo Bustamante / La Capital

Juan Ignacio Ramírez posteó una foto tomando mates en la playa y su termo está decorado con un sticker de Newell's.
El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

Newell's se prepara para afrontar una temporada complicada en el fútbol argentino. El equipo del parque Independencia arrancará el año con un promedio muy bajo y tendrá que cosechar muchos puntos para terminar con la soga de un posible descenso en el cuello.

En el club hubo elecciones el domingo pasado y hay nueva comisión directiva, encabezada por Ignacio Boero. El flamante presidente ya se puso al frente de la gestión y una de sus prioridades es encaminar la designación de un entrenador del equipo de la primera división para después pensar en los refuerzos.

Aunque todavía no fue anunciado oficialmente, es un hecho que el equipo será dirigido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, campeones con Platense del torneo Apertura 2025.

Leer más: El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene en la lista de prescindibles

Newell's vuelve al trabajo este viernes

Mientras se espera por esta confirmación, Newell's ya anunció que el plantel volverá al trabajo este viernes 19 de diciembre. Una de las primeras cuestiones que deberá resolver la dupla técnica es qué pasará con los futbolistas que quedan libres a fin de año, y la otra es qué hará el club con los jugadores que regresaron de distintos préstamos.

Luego vendrá la etapa más difícil, que consistirá en buscar refuerzos para enriquecer un plantel que tiene deficiencias por todos lados. El equipo necesita refuerzos en todas las líneas y en la temporada que termina uno de sus mayores déficits fue el ofensivo.

El posteo del Colorado Ramírez

Por eso, tendrán que llegar delanteros. En ese sentido, no pasó desapercibido en el parque Independencia un posteo que hizo en sus redes Juan Ignacio Ramírez. El Colo está de vacaciones y subió una foto a orillas del mar en la que se lo ve (parcialmente) tomando mates. El detalle es que el termo está decorado con un sticker del escudo de Newell's.

¿Es una señal del Colorado? En el Parque se interpretó así, aunque por ahora nadie puede definir nada y la decisión tendrán que tomarla Orsi y Gómez.

Leer más: Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

El pase (80 por ciento) de Ramírez pertenece a Newell's, pero el uruguayo está a préstamo hasta junio de 2026 en Sport Recife. En su momento, Newell's pagó por ese porcentaje de su ficha cuatro millones de dólares. Antes de jugar en Brasil, el delantero tuvo un breve paso por Everton, en Chile.

En 2024, cuando jugó en Newell's, Ramírez anotó 11 goles, ocho en la Copa de la Liga y tres en la Liga Profesional.

Juan_Ramírez

Noticias relacionadas
Una dupla que se forjó desde la última categoría del ascenso, hasta llegar a coronar en la primera división. Campeones con Platense este año, un futuro en Newells les espera.

Newell's: la dupla Orsi-Gómez, a apenas un paso de llegar al parque Independencia

Sergio Gómez y Favio Orsi, la dupla técnica que casi con seguridad se hará cargo de Newells.

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Las chicas de Newells ganaron este año la Copa Federal y el torneo Apertura. Ahora definirán con Belgrano el Trofeo de Campeonas.

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

El oficialismo tuvo una charla con los opositores en su segundo día al frente de la entidad del Parque.

El oficialismo y la oposición de Newell's se juntaron por primera vez tras las elecciones

Ver comentarios

Las más leídas

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Lo último

Aguinaldo 2025: hasta qué día hay tiempo de pagar el SAC en diciembre

Aguinaldo 2025: hasta qué día hay tiempo de pagar el SAC en diciembre

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Central Córdoba pone primera rumbo a 2026: llega Cristián Sánchez, buscan retener a Killer y regresaría Giroldi

Central Córdoba pone primera rumbo a 2026: llega Cristián Sánchez, buscan retener a Killer y regresaría Giroldi

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

Dos personas murieron y una tercera permanece en estado crítico tras un choque frontal entre camiones. El mal estado de la calzada, el tránsito pesado y la falta de mantenimiento consolidan a la ruta nacional 34 como una trampa mortal, con cifras récord de siniestralidad.
Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral
Economía

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Ovación
El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil
OVACIÓN

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Por Javier Felcaro
Política

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I
LA CIUDAD

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro
Economía

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: Nos quieren llevar al siglo XIX
Economía

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente
Policiales

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
POLITICA

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales