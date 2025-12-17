El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El jugador hizo un posteo en Instagram. Aunque el club del parque es dueño del 80% de su ficha, está cedido hasta junio de 2026

Newell's se prepara para afrontar una temporada complicada en el fútbol argentino. El equipo del parque Independencia arrancará el año con un promedio muy bajo y tendrá que cosechar muchos puntos para terminar con la soga de un posible descenso en el cuello.

En el club hubo elecciones el domingo pasado y hay nueva comisión directiva, encabezada por Ignacio Boero. El flamante presidente ya se puso al frente de la gestión y una de sus prioridades es encaminar la designación de un entrenador del equipo de la primera división para después pensar en los refuerzos.

Aunque todavía no fue anunciado oficialmente, es un hecho que el equipo será dirigido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, campeones con Platense del torneo Apertura 2025.

Newell's vuelve al trabajo este viernes

Mientras se espera por esta confirmación, Newell's ya anunció que el plantel volverá al trabajo este viernes 19 de diciembre. Una de las primeras cuestiones que deberá resolver la dupla técnica es qué pasará con los futbolistas que quedan libres a fin de año, y la otra es qué hará el club con los jugadores que regresaron de distintos préstamos.

Luego vendrá la etapa más difícil, que consistirá en buscar refuerzos para enriquecer un plantel que tiene deficiencias por todos lados. El equipo necesita refuerzos en todas las líneas y en la temporada que termina uno de sus mayores déficits fue el ofensivo.

El posteo del Colorado Ramírez

Por eso, tendrán que llegar delanteros. En ese sentido, no pasó desapercibido en el parque Independencia un posteo que hizo en sus redes Juan Ignacio Ramírez. El Colo está de vacaciones y subió una foto a orillas del mar en la que se lo ve (parcialmente) tomando mates. El detalle es que el termo está decorado con un sticker del escudo de Newell's.

¿Es una señal del Colorado? En el Parque se interpretó así, aunque por ahora nadie puede definir nada y la decisión tendrán que tomarla Orsi y Gómez.

El pase (80 por ciento) de Ramírez pertenece a Newell's, pero el uruguayo está a préstamo hasta junio de 2026 en Sport Recife. En su momento, Newell's pagó por ese porcentaje de su ficha cuatro millones de dólares. Antes de jugar en Brasil, el delantero tuvo un breve paso por Everton, en Chile.

En 2024, cuando jugó en Newell's, Ramírez anotó 11 goles, ocho en la Copa de la Liga y tres en la Liga Profesional.