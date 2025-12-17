La Capital | Ovación | Newell's

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

Newell's está a punto de confirmar a la dupla Orsi-Gomez como nuevos entrenadores leprosos y Sensini comenzó con la búsqueda de refuerzos

Por Hernán Cabrera

17 de diciembre 2025 · 20:48hs
Boquita Sensini

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Boquita Sensini, el nuevo director deportivo de Newell's, lidera las búsquedas para mejorar el plantel. 

Se terminaron los tiempos de sondeos y de consultas son tener certezas para Roberto Sensini y todo su equipo que, desde el lunes, comenzó a manejar todo el fútbol de Newell's. Tras las elecciones y el triunfo arrollador de Ignacio Boero, comienzan los movimientos para confirmar tanto a la dupla Orsi-Gomez como los nuevos entrenadores y a los refuerzos.

Más allá que todavía no han trascendido nombres propios, Ovación pudo averiguar cuales son las posiciones prioritarias tanto para la nueva dupla técnica como para el departamento de fútbol rojinegro. Lo primero que se resolverá, el próximo viernes es qué futbolistas que tienen contrato continuarán, quiénes serán observados y evaluados, y qué jugadores ya no regresarán al parque Independencia.

A nivel defensivo, uno de los puntos más frágiles en el 2025, habrá varias búsquedas. Lo primero, y casi fundamental para el esquema, es un zaguero, ante la casi segura salida de Lollo y Sosa más la no confirmación por el momento de la continuidad de Cuesta. Allí la idea es que continúe Saúl Salcedo y que la dupla defina sobre la vuelta de Facundo Mansilla.

>>Leer más: Asumen el viernes en Newell's: Orsi y Goméz, desde el subsuelo hasta la cima del fútbol

Newell's y su costado izquierdo

Otro de los aspectos que no pudo resolver la Lepra durante el año futbolístico, es el lateral izquierdo. Tras la salida de Ángelo Martino, comenzaron a desfilar Alejo Tabares, Brian Calderara y Martín Luciano, este último con chances de continuar si le levanta el pulgar el nuevo cuerpo técnico. En ese sector, también se buscará una opción.

La duda está en el arco, ya que no sólo no terminó de convencer el rendimiento de Juan Espínola, sino que Lucas Hoyos termina su vínculo con el Rojinegro. Por esto, la idea de Sensini es, si llega alguna opción potable e interesante, sumar otro guardameta.

La mitad de cancha no dejó de ser también un dolor de cabeza, aunque las apariciones de Valentino Acuña, Luca Regiardo y Facundo Guch, sumado a la juventud de Jerónimo Gómez Mattar, le dieron otra perspectiva para lo que se viene. Sin embargo, la búsqueda también sería en esa zona.

>>Leer más: El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

Newell's y la conformación de su medio

En el mediocampo, se buscará un volante central y un mixto, ante la casi segura baja de Ever Banega, quien evalúa su futuro en la actividad y la vuelta de Gonzalo Maroni a Boca Juniors, dejaría sin creador al plantel. En la contención, una opción a Regiardo será el objetivo principal.

El centrodelantero es todo un tema, ya que lo proyectado es traer un delantero de área. Claro que también, hay que definir dos interrogantes llamados Cocoliso González y Colo Ramírez. Al paraguayo se le terminará el contrato y parece imposible que se pueda desembolsar el dinero para la compra de su pase, por ende intentarían un nuevo préstamo. El uruguayo, tiene contrato con Sport Recife hasta junio de 2026, pero el descenso del conjunto brasilero le abre la puerta al regreso.

Ignacio Boero, indicó en conferencia de prensa que se evalúan entre seis y ocho refuerzos para el próximo campeonato, y por lo repasado con las posiciones buscadas, por ahí pasaría el mercado de pases Leproso. Sin margen de error, el nuevo gobierno tendrá un desafío importante, la de comenzar a ser protagonistas otra vez en el fútbol argentino. La vara está muy baja después de lo hecho en la última temporada, pero la necesidad de sumar puntos por los promedios y la chance de volver a las copas, lo pone a Boquita Sensini en el centro de la escena para lo que se viene.

Noticias relacionadas
Lorenzo Faravelli en el predio de Bella Vista a pocos días de su debut en primera división en 2011.

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Una dupla que se forjó desde la última categoría del ascenso, hasta llegar a coronar en la primera división. Campeones con Platense este año, un futuro en Newells les espera.

Newell's: la dupla Orsi-Gómez, a apenas un paso de llegar al parque Independencia

Sergio Gómez y Favio Orsi, la dupla técnica que casi con seguridad se hará cargo de Newells.

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Las chicas de Newells ganaron este año la Copa Federal y el torneo Apertura. Ahora definirán con Belgrano el Trofeo de Campeonas.

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

