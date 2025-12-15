La Capital | La Ciudad | Adolescente

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Su abogada dijo que la viralización del clip donde el chico cuenta su historia llevó a que se anotaran numerosos postulantes en el Ruaga.

15 de diciembre 2025 · 12:46hs
Un adolescente santafesino de 14 años grabó un video en el que manifiesta su deseo de ser adoptado esta Navidad. En la filmación que se viralizó en las redes sociales, el chico resumen su situación, y cuenta que estaba en un hogar en Rosario, que practica natación en forma regular y que está en segundo año de la escuela secundaria. "Me cuesta mucho, pero hago el esfuerzo porque el día de mañana eso me ayudará a tener un futuro mejor y superar la historia de mi familia", dice Nata.

La abogada del joven, Paola Scicchiatini, reveló que hay más de 300 interesados y que el Registro Único de Aspirante a Guardas con Fines Adoptivos (Ruaga) hará un proceso previo de selección. “No pensábamos que sería así. El video tuvo mucho alcance y repercusión, y podemos decir que hay casi 300 inscriptos. Mañana se cerrará la convocatoria, dada la cantidad de gente que ya se inscribió”, remarcó Scicchitani.

En declaraciones a LT8, la letrada sostuvo que “Nata fue muy valiente en grabar ese video. El mismo decidió hacerlo, por supuesto con autorización judicial y siempre respetando su derecho a ser escuchado, y participó activamente en todo este proceso. No deja de ser emocionante porque es un chico de 14 años, luchando por sus derechos”.

Scicchiatini precisó que el Ruaga “hará la primera selección de los 300 aspirantes que hay. Esa es una potestad de ese órgano provincial Lo importante es que la gente se anote, si está verdaderamente interesada. Lo puede hacer a través de un correo electrónico del Ruaga que es [email protected]”.

“Todos los organismos están trabajando de manera conjunta para que todo el proceso (de adopción) se de la manera más rápida. Hay 300 inscriptos y el chico no puede ir con cualquier familia. El Ruaga tiene que tomar sus recaudos y hará las entrevistas que considere, porque lo principal es que Nata esté bien. Tampoco por cumplir sus deseos, lo vamos a volver a vulnerar. La idea es que esto avance rápido, pero tomando los recaudos que toma el Ruaga para enviar los legajos de los adoptantes a la jueza”, subrayó Scicchiatini.

La abogada se refirió a la situación de muchos chicos que llegan a la preadolescencia y no pueden acceder a un hogar porque la gran mayoría de los adoptantes elige adoptar niños muy pequeños. “Nosotros buscamos revertir eso. Escuchar a los chicos. Un chico de 14 años tiene toda una vida por delante, tiene derecho a estar en una familia. Queremos visualizar a los chicos que tienen estas edades y esos derechos que a lo mejor la gente no conoce. No es un tabú adoptar a un adolescente de 14 años. No deja de ser un niño que necesita del acompañamiento de otras personas”, agregó Scicchiatini.

“La convocatoria de Nata a nivel provincial es la número 81. Es decir, hay esa cantidad de chicos en la misma situación que Nata, en convocatoria pública dentro de la provincia de Santa Fe. Cualquier interesado puede ingresar a la página del Registro y ahí verá todas las convocatorias”, subrayó la abogada.

