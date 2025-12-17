Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

El titular de la federación gremial, Daniel Yofra, dijo que en el proyecto de modernización "no hay ningún punto a favor de los trabajadores"

Luego del anuncio de un paro nacional de aceiteros , los sindicatos avanzan en la convocatoria a una marcha contra la reforma laboral que impulsa el gobierno. "No es una modernización cuando nos quieren llevar al siglo XIX" , manifestó este miércoles uno de los principales organizadores de la protesta.

El secretario general de la federación gremial, Daniel Yofra , defendió la convocatoria a la huelga de este jueves en respuesta al proyecto que recibió el Senado. En diálogo con LT8 , aseguró: "No hay ningún punto a favor de los trabajadores" .

El titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) ratificó la oposición a las modificaciones de las leyes laborales en los términos propuestos por el equipo del presidente Javier Milei . "No lo vamos a aceptar y daremos la lucha que corresponde hasta que nos dé el cuero ", anticipó.

El referente gremial recordó que los sindicatos ya tenían previsto lanzar un paro frente al inicio del debate de la reforma laboral en el Congreso de la Nación. A la hora de analizar el texto, señaló: "Ataca directamente a aquellas organizaciones que hemos luchado mucho tiempo por un salario como el que hoy tienen los aceiteros" .

Yofra se mostró preocupado ante la posibilidad de perder distintos derechos laborales. "El hecho de que nosotros tengamos que pedirles permiso a los patrones para hacer una asamblea, que quieran sacar la ultraactividad y que cada uno pueda resolver su vida dentro de una fábrica", enumeró.

El secretario general de FTCIODyARA consideró que las negociaciones individuales son algo que no ocurre en la práctica. Luego acotó: "¿Dónde viste que un trabajador vaya y discuta su propio salario? Lo puede hacer una vez, dos veces y a la tercera no va a estar más dentro de la fábrica. Encima lo van a indemnizar con mucha menos plata".

"Hay compañeros que están desaparecidos, muertos, que han sido encarcelados y perseguidos. Nosotros no podemos dejar hoy que esa lucha haya sido en vano", expresó el titular de la federación. Así reforzó la convocatoria a la marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) y sostuvo: "Vamos a salir a pelear para que no les quiten derechos a los trabajadores".

Daniel Yofra criticó a Patricia Bullrich

Por otra parte, el referente gremial arremetió contra la senadora nacional Patricia Bullrich, principal vocera del gobierno para impulsar la reforma laboral en la Cámara alta. "Es la gran mentirosa de los últimos 50 años", disparó.

En contraposición con la ex ministra de Seguridad, Yofra sostuvo que el proyecto está lejos de terminar con los privilegios de algunos líderes de organizaciones de trabajadores. Al respecto, señaló: "Hace dos años que están y no hicieron absolutamente nada contra la casta sindical y menos contra la casta política".

El secretario general de la federación recordó que el gobierno de Milei ya hizo una jugada similar para promover la creación de empleo en blanco y no tuvo éxito. "El año pasado también dijeron con la ley Bases que iba a haber más trabajo registrado y fue todo lo contrario", apuntó.

Además de las críticas al nuevo proyecto, el líder de los aceiteros propuso retomar los controles y pidió que "vuelvan las sanciones a los empresarios que no tienen registrados a sus trabajadores para ahorrarse plata". Además, reclamó: "Hay que darles créditos blandos a las pyme para que puedan seguir. Si quieren dar trabajo, que den paritarias libres para que los trabajadores no estén por debajo de la línea de pobreza".

Los aceiteros están listos para lanzar un plan de lucha

El titular de FTCIODyARA dejó en claro que una de las principales preocupaciones de los sindicatos es la restricción del derecho a huelga en el proyecto de reforma laboral. "Desde el momento que nos declaran esenciales, vamos a tener que hacer otras cosas para ir a la protesta", advirtió.

Yofra consideró que la iniciativa del Poder Ejecutivo admite una comparación con las modificaciones que se plantearon durante los años 90. En este sentido, aclaró: "La flexibilización no fue tan profunda, pero no podíamos negociar, no podíamos defender a un compañero cuando lo despedían injustamente".

Finalmente, el gremialista recordó que la federación llegó a sumar 25 días de huelga en 2015 y está dispuesta a sostener un plan de lucha similar en esta instancia. "Nosotros no solamente hemos enfrentado a los patrones de la agroindustria sino a los distintos gobiernos. No somos kirchneristas, siempre peleamos por los trabajadores", sentenció.