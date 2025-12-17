La Capital | La Región | Accidente

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

Dos personas murieron y una tercera permanece en estado crítico tras un choque frontal entre camiones. El mal estado de la calzada, el tránsito pesado y la falta de mantenimiento consolidan a la ruta nacional 34 como una trampa mortal, con cifras récord de siniestralidad.

17 de diciembre 2025 · 18:44hs
Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La tragedia volvió a golpear este miércoles por la tarde a la ruta nacional 34, una traza que desde hace años concentra el mayor número de muertes por siniestros viales en la provincia de Santa Fe. Minutos antes de las 15, a la altura del kilómetro 343 (cerca de la localidad de Arrufó, departamento San Cristóbal), se produjo una colisión frontal entre dos camiones que terminó con dos personas fallecidas y una tercera en estado crítico, en un escenario que volvió a exhibir con crudeza el riesgo cotidiano de circular por esta vía.

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos se incendiaron de inmediato, quedando envueltos en llamas. El alerta fue dado por automovilistas que transitaban por la zona, quienes informaron lo ocurrido a un retén de Gendarmería Nacional. A partir de ese aviso se desplegó un importante operativo de emergencia y seguridad, con intervención de la Policía de Santa Fe, la Guardia Provincial (ex Seguridad Vial) y personal de la Unidad Regional XIII.

Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de localidades vecinas trabajaron intensamente para sofocar el fuego que consumió por completo las unidades. En el lugar, el personal médico constató el fallecimiento de dos personas, que según las primeras hipótesis viajaban en los camiones siniestrados. Una tercera víctima, con heridas de gravedad, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de Arrufó, donde permanece internada con pronóstico reservado.

Investigación en curso y dificultades para identificar a las víctimas

La violencia del choque y el incendio posterior complicaron las tareas iniciales de identificación. Debido al estado de los restos, las autoridades aún no pudieron identificar formalmente a los fallecidos. Ante este escenario, los fiscales de Flagrancia de San Cristóbal ordenaron la aplicación del protocolo de identificación para víctimas de incendios.

En paralelo, la Justicia solicitó un informe médico detallado sobre la evolución del sobreviviente, peritajes criminalísticos integrales para determinar las causas probables del siniestro y un reporte del operativo de desvío y restricción del tránsito, que se mantuvo durante varias horas para permitir el trabajo de peritos y la remoción de los restos calcinados.

Las actuaciones quedaron a cargo de las jefaturas de la Región II de Gendarmería Nacional y de la policía departamental, que elevaron el sumario preventivo a las autoridades judiciales correspondientes.

La ruta más peligrosa de Santa Fe

El nuevo accidente mortal vuelve a poner bajo la lupa a la ruta nacional 34, identificada como la traza con mayor siniestralidad vial de la provincia, de acuerdo con un estudio del Observatorio Provincial de Seguridad Vial.

Según ese relevamiento, la 34 fue la que más muertes registró en los últimos años, en su mayoría en siniestros con participación de camiones. Detrás se ubican las rutas nacionales 11 y 33, también señaladas como corredores críticos.

Las cifras son contundentes: desde 2019 se contabilizaron 335 víctimas fatales en accidentes ocurridos sobre las rutas 11 y 34 dentro del territorio santafesino. En el caso puntual de la 34, entre enero y noviembre del último período analizado se registraron 21 siniestros con 30 personas fallecidas.

Camiones, rutas angostas y poca visibilidad: un combo letal

El director de capacitaciones del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, Sebastián Kelman, explicó que la alta siniestralidad de la ruta 34 responde a una combinación de factores estructurales.

“Estas dos rutas (la 34 y 11), y la 33, son tramos con alta siniestralidad, y en la ruta 34 la mayor cantidad de fallecidos fue en choques con camiones. Es un dato importante porque son vehículos pesados transitando rutas angostas”, afirmó Kelman.

A ese diagnóstico sumó otro elemento clave: “También vemos que muchos siniestros se dan en horas de la noche y con poca visibilidad. Eso es un combo peligroso”.

Desde el Observatorio realizaron un análisis pormenorizado de los puntos donde se produjeron los siniestros, evaluando el estado de la calzada y el entorno vial. La conclusión fue contundente: “Podemos decir que las muertes están íntimamente relacionadas al mal estado de las rutas”, subrayó Kelman.

Alto tránsito y abandono del mantenimiento

Otro dato que agrava el cuadro es la densidad de tránsito. Según explicó Kelman, si se mide la cantidad de vehículos que circulan por kilómetro, la peligrosidad es aún mayor.

“Hay otras vías, como autopistas o la avenida Circunvalación de Rosario, que con la misma distancia son transitadas por muchos más vehículos. Esto lo hace más preocupante aún”, advirtió.

Desde el Observatorio vinculan de manera directa la crisis vial con la falta de mantenimiento por parte del Estado nacional. “No existe desde el gobierno nacional el mantenimiento de las rutas”, señalaron.

Reclamo renovado a Nación: una autopista que nunca llega

Kelman renovó el reclamo del gobierno provincial hacia las autoridades nacionales para que se hagan cargo de una situación que consideran urgente.

“Insistimos desde el gobierno provincial en la preocupación y el reclamo a Nación para que se ocupe del mantenimiento, obras de mejora y corte de pasto en las banquinas. Estos cuidados impactan directamente en que la gente muere en las rutas por su mal estado”, expresó.

Y remarcó: “Que las rutas estén en condiciones es un tema atendible y de urgencia. Necesitamos que el Estado nacional garantice la seguridad en las rutas para transitar”.

Aunque se reforzaron los controles con la Policía de Seguridad Vial, el diagnóstico es claro: “Con este estado de las rutas no podemos seguir lamentando muertes: la ruta 34 hacia el norte provincial es intransitable”, concluyó.

La bebé de cuatro meses permanece internada en el Hospital Iturraspe, donde recibe monitoreo permanente tras confirmarse el diagnóstico de tos convulsa.

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Pighin definió la jornada como un “momento bisagra”, un antes y un después en la historia local, y remarcó que las obras públicas realizadas y las que están en marcha no son promesas, sino el resultado de una gestión que planifica y ejecuta para mejorar la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.

Alvear es ciudad y consolida su historia con la asunción del intendente y concejales

Con una convocatoria récord, una organización destacada y un clima cargado de emoción, la Misa Criolla se consolidó como uno de los eventos culturales y religiosos más importantes de la provincia.

La Misa Criolla volvió a emocionar en Timbúes con una convocatoria histórica

Desde el municipio de Granadero Baigorria invitan a toda la comunidad a ser parte de este momento histórico.

Granadero Baigorria celebrará el sábado sus primeros 50 años como ciudad

