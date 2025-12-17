Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Acuerdo Santa Fe, la iniciativa del gobierno provincial, suma comercios con descuentos y cuotas accesibles, promoviendo el consumo y las compras locales

Foto de archivo. Mueblerías de Rosario y toda la provincia participan de la iniciativa

El gobierno provincial presentó una nueva etapa del programa Acuerdo Santa Fe , esta vez orientada a la compra de muebles fabricados en la provincia. La iniciativa busca dinamizar el consumo en las mueblerías , fortalecer el comercio local y acompañar a la industria del mueble, uno de los sectores con mayor anclaje territorial.

La presentación se realizó en Cañada de Gómez, uno de los principales polos productivos del rubro, y continuará con actividades en Esperanza, Rosario y la ciudad de Santa Fe. El programa es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Gustavo Puccini.

Desde la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, su titular Gustavo Rezzoaglio explicó que Acuerdo Santa Fe apunta a establecer precios de referencia, generar planes de financiamiento y diseñar estrategias de comercialización que fortalezcan el entramado productivo santafesino. “El sector del mueble tiene un enorme potencial productivo y un fuerte anclaje territorial. Con este acuerdo buscamos acercar herramientas concretas tanto a los comercios como a los consumidores”, señaló.

La nueva línea ya cuenta con más de 30 mueblerías adheridas que ofrecen descuentos de hasta el 30 por ciento, con la posibilidad de mayores rebajas en casos puntuales. A su vez, se sumaron entidades financieras que aportan opciones de pago con cuotas sin interés o tasas accesibles, entre ellas Billetera Santa Fe, Banco Santa Fe, Banco Municipal de Rosario, Banco Macro y Banco Nación.

Los comercios adheridos se distribuyen en Arroyo Seco, Cañada de Gómez, Carcarañá, Carlos Pellegrini, El Trébol, Esperanza, Funes, Rosario, San Jorge, San Lorenzo, Santa Fe, Villa Constitución y Venado Tuerto.

Mueblerías adheridas en Rosario

En la ciudad de Rosario participan del programa Acuerdo Santa Fe los siguientes comercios del rubro mueble y decoración:

Mueblería Capuano

Fimos Muebles & Deco

Sandy Muebles

Ana Bolena Muebles

Di Giovanni Hogar y Muebles

Valenziana

Místika Deco

Luz de Abril Hipercolchonería

Mueblería Lagos

>> Leer más: Acuerdo Santa Fe: habrá 20% de descuento para la compra de neumáticos y beneficios en servicios automotores

Un acuerdo público-privado

Esta etapa se inscribe en la evolución de Acuerdo Santa Fe como una política pública basada en el diálogo entre el sector público y privado para alcanzar precios convenientes en distintos rubros. El programa tuvo ediciones anteriores en alimentos, materiales para la construcción y artículos escolares, con foco en el fortalecimiento de pymes y la promoción de compras locales.

Rezzoaglio sostuvo que el acuerdo no solo beneficia a los consumidores, sino que también fortalece el circuito económico provincial. “Genera oportunidades para la industria, el comercio y el sistema financiero, y se adapta a los distintos sectores productivos de la provincia”, afirmó.

Para consolidar la propuesta, la Secretaría de Comercio Interior convocó a entidades financieras a sumarse, con el objetivo de ampliar la oferta de financiación y facilitar el acceso del público a productos del sector mueblero.

Qué es Acuerdo Santa Fe

Acuerdo Santa Fe es un programa del Ministerio de Desarrollo Productivo que tiene como objetivo fomentar el consumo local y fortalecer el entramado comercial e industrial santafesino. Actualmente incluye propuestas en diversos rubros y continúa ampliándose a nuevos sectores estratégicos de la economía provincial.