Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro

El tradicional encuentro será del 4 al 6 de agosto. Reunirá a referentes nacionales e internacionales para debatir innovación, sistemas productivos y sustentabilidad

17 de diciembre 2025 · 14:13hs
El congreso de Aapresid se realizará el 4

El congreso de Aapresid se realizará el 4, 5, y 6 de agosto en Rosario.

 

Rosario vuelve a convertirse en el epicentro donde la innovación, las últimas tecnologías y conocimientos para el agro se fusionan. Aapresid confirmó que la edición 2026 de su tradicional congreso se realizará el 4, 5, y 6 de agosto en la ciudad.

Tras dos años fuera de Rosario, en Aapresid decidieron volver a la ciudad. Las dos últimas ediciones se habían realizado en La Rural de Palermo. Marcelo Torres, presidente de Aapresid, destacó el espíritu del encuentro: “El evento nos encontrará en una ciudad que atraviesa toda la trayectoria e historia de la Institución. Como cada año, nos esforzaremos en lograr un evento que se supere a sí mismo, que ayude a señalar el rumbo del sector en cuanto a conocimiento e innovación tecnológica con foco en la sustentabilidad; que convoque a los referentes más destacados del plano nacional e internacional y que sea un espacio de networking único para conectar con productores, técnicos y empresas”.

Carolina Meiller, directora Adjunta de Prospectiva Aapresid, Programa responsable de la organización, destacó "Rosario nos abre las puertas para visibilizar el potencial de los sistemas de producción bajo siembra directa y del agro argentino, nada menos que en el epicentro agro-bio-industrial y agro exportador por excelencia”.

“Esperamos que el congreso sea, una vez más, un espacio donde potenciar las oportunidades y vínculos entre productores, ciencia, Estado y empresas", destacó Meiller.

Al igual que en las últimas dos ediciones llevadas adelante en el Predio Ferial La Rural de Palermo (CABA) Aapresid contará nuevamente con el acompañamiento de Exponenciar, empresa especializada en la organización de eventos, como Expoagro, para toda la cadena agroindustrial.

Al respecto, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, expresó: “Acompañar a Aapresid en cada nueva edición es siempre un honor y una responsabilidad que asumimos con enorme compromiso. A lo largo de los años, he admirado su capacidad única para reunir al corazón productivo del país".

El agro se muestra

En cuanto a la sede de la edición 2026, resaltó: “Donde sea que el Congreso Aapresid decida crecer, allí estaremos para sumar la fuerza de Expoagro. Vamos a poner, una vez más, todo nuestro profesionalismo y nuestra pasión para que esta edición sea un nuevo éxito. Porque eso es lo que nos moviliza: generar encuentros, convocar audiencias, amplificar mensajes y seguir construyendo, juntos, el futuro del agro”.

aapresid2.jpg
Congreso de Aapresid.

Congreso de Aapresid.

Por su parte, el Intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin expresó: “Para Rosario es una gran noticia que Aapresid vuelva a la ciudad, cuando la ciudad también vuelve como el mejor lugar para eventos y experiencias urbanas de quienes nos visitan. Nos sentimos el corazón de la Argentina productiva y de la innovación; y Aapresid significa todo eso, significa innovar y entender la confluencia entre la producción, la tecnología y la sustentabilidad. Estamos muy contentos y pondremos todo nuestro compromiso junto a la provincia de Santa Fe para que sea el mejor de todos los congresos de Aapresid”.

>> Leer más: La carrera de ingeniería agronómica de la UNR llega a Venado Tuerto

El Congreso Aapresid 2026 apunta a consolidarse como un punto de encuentro clave para debatir los desafíos de la agricultura moderna y proyectar el camino hacia sistemas más innovadores y regenerativos, un Agro integrado al sistema agroalimentario y a la altura de los desafíos globales.

