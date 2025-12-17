Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

El acto de colación de séptimo grado en una escuela terminó suspendido cuando dos mujeres comenzaron a golpearse frente a familias y alumnos. La policía intervino en plena ceremonia y una de las involucradas tuvo que ser trasladada al hospital

Momento en que personal de una ambulancia retira en camilla a una mamá herida durante el acto escolar (Imagen de video).

Una noche que debía ser de celebración para alumnos de alrededor de 12 años terminó convertida en un escándalo público en Máximo Paz , departamento Constitución. El acto de colación y agasajo del séptimo grado de la Escuela Manuel Belgrano Nº 183, realizado este domingo 15 de diciembre alrededor de las 21.50 en las instalaciones del cine local, debió ser suspendido luego de que se desatara una violenta pelea entre dos mujeres presentes en el lugar.

La situación obligó a la intervención policial y derivó en la apertura de una causa por lesiones dolosas con intervención del Ministerio Público de la Acusación con asiento en Constitución. La preocupación y el shock se extendieron entre docentes, padres y alumnos que, lejos de cerrar el ciclo lectivo de forma festiva, presenciaron una escena inesperada y traumática.

Según el parte policial, el conflicto se inició cuando una de las mujeres denunció que la otra había agredido físicamente a su hija. Ese cruce verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea abierta frente a toda la concurrencia.

Ya con la presencia de un efectivo policial en el lugar, las agresiones continuaron: se produjo un nuevo enfrentamiento físico entre las involucradas, lo que obligó a separarlas por la fuerza. En medio de la tensión, una de las personas quedó tendida en el suelo y fue necesario pedir asistencia médica de urgencia.

video pelea

Minutos después llegó una ambulancia del SIES 107, que trasladó a una mujer de 32 años —domiciliada en la localidad de Máximo Paz— primero al nosocomio local.

Tras ser evaluada por los médicos, se decidió su derivación a un centro de salud de mayor complejidad en la ciudad de Casilda, donde se le realizarían estudios más exhaustivos, entre ellos una tomografía.

pelea 2

Acto escolar suspendido y familias conmocionadas

La pelea estalló en medio de un acto oficial destinado a celebrar el cierre de la educación primaria de los alumnos de séptimo grado. Más allá del operativo sanitario y policial, el episodio dejó un fuerte impacto emocional entre los presentes, especialmente entre niños, niñas y adolescentes que se encontraban acompañados por sus familias.

El evento, organizado para ser un momento de alegría y reconocimiento, terminó convertido en una escena caótica que obligó a suspender todas las actividades.

La denuncia policial y las primeras actuaciones derivaron en la carátula de lesiones dolosas, bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación. Una vez concluida la etapa inicial de constatación de lesiones y declaraciones, la fiscalía deberá determinar responsabilidades y eventuales imputaciones.