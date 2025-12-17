Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I

El edil y exsecretario de Salud Leonardo Caruana denunció que "se degrada la actividad porque no se cubren cargos, disminuye el equipamiento y no hay mantenimiento edilicio".

Representantes de los distintos sindicatos que nuclean a empleados del Policlínico Pami I se reunieron este miércoles con concejales de Rosario para denunciar la situación difícil que enfrenta tanto ese centro de salud como el ubicado en la zona norte de Rosario , situación que se profundizó según los trabajadores a partir de las políticas implementadas por Javier Milei. Los delegados fueron recibidos por ediles de los distintos bloques políticos del Concejo , y al término del encuentro recibieron el compromiso de los legisladores de iniciar gestiones ante las autoridades nacionales de la obra social de los jubilados para tratar de revertir el problema.

El concejal Leonardo Caruana, representante del Frente Amplio por la Soberanía y exsecretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, ofició de vocero tras la reunión que mantuvo con los trabajadores del Pami I y realizó un resumen de los abordado. En declaraciones a LT8 , el edil sostuvo que “la situación en el Pami I es preocupante. Los trabajadores, a través de sus gremios, y los propios jubilados, nos comentaron la degradación que sufre la institución mediante la no cubertura de cargos, a la diminución del equipamiento, a la falta de mantenimiento en cuestiones edilicias y también a la derivación de pacientes a efectores privados cuando piden una ambulancia y ese pedido es atendido desde Buenos Aires”.

“Todo eso atenta contra el funcionamiento de un efector de salud que es histórico en la ciudad. Rosario tiene el privilegio de contar con ese tipo de hospital, ya que Pami no tiene uno igual en otra ciudad del resto del país. Lo tiene aquí y además tiene más de 100. En mi experiencia, ningún adulto mayor se quedó sin cama durante la pandemia porque los Policlínicos también funcionarios como hospitales públicos. Yo los homologo a los hospitales públicos”, subrayó Caruana.

El concejal agregó que desde el Concejo “se resolvió pedir una reunión con las autoridades de Pami a nivel nacional para que informen claramente sobre lo que sucede en los policlínicos. No podemos dejar que esto se degrade más porque afectará a la salud pública de la ciudad y de la provincia. No hay un fenómeno natural de que se cierren ofertas de camas y éstas sean absorbidas por otros lugares”.

“Además, estamos hablando de población vulnerable, que necesita de mucho equipamiento, medicamento y que tiene un vínculo con los trabajadores y trabajadores del lugar. Romper con eso atenta contra la salud de los adultos mayores. Es un problema de la ciudad y todos tienen que abrazar a estos policlínicos. Nadie discute la necesidad de reformular procesos o modernizar instituciones. Pero la experiencia que tenemos en estos dos años con jubilados, con personas discapacitadas y todas las áreas públicas de salud, no tuvieron que ver con reformulaciones para estar mejor, sino con descalificaciones. No hay una migración natural de pacientes al sector público porque el público ya está con dificultades. Hay que cuidar esas 100 camas y a esos trabajadores. Tenemos que estar todos los sectores juntos, independientemente de la mirada política. Desde una mirada progresista hay que apoyar ésto”, destacó.

Caruana resumió el objetivo de la reunión: “Primero hemos escuchado los reclamos, pedimos reunión y vamos seguir en una mesa permanente, con las organizaciones de jubilados que son los que se quieren seguir atendiéndose en el Pami. Y también para cuidar a lo que fue definido por uno de los delegados con estas palabras: el Pami I es como el Hospital Garrahan para los adultos mayores. Esa frase resume lo que sienten los jubilados por esa institución”.