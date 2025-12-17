La Capital | Política | reforma laboral

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

Bullrich y Mayans se cruzaron por la composición de las comisiones. El secretario de Trabajo defendió la iniciativa y para la CGT “es regresiva”

17 de diciembre 2025 · 21:01hs
Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, pisa el acelerador para dictaminar el viernes el proyecto de reforma laboral y sesionar el 26 de diciembre. 

En una jornada larga, y atravesada por momentos de tensión entre La Libertad Avanza y el peronismo, comenzó este miércoles en el Senado el debate por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El día empezó con un duro cruce entre Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, y José Mayans, titular del interbloque Popular, que nuclea al PJ ligado al kirchnerismo y sus aliados.

Mientras se conformaba la comisión de Trabajo y Previsión Social, el peronista denunció “falta de competencia” de parte de la senadora de LLA y apuntó que “hacen lo que se les canta”.

Mayans impugnó el procedimiento utilizado para el armado de las comisiones. Allí mismo denunció la violación del reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso ante la Justicia.

“Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, bueno, va derecho al Poder Judicial esto, porque nace en forma torcida totalmente”, planteó el legislador formoseño, que criticó la falta de consenso.

image

Mayans se amparó en que no hubo ninguna sesión en la que se solicitara la conformación de las comisiones. “Ayer (por el martes) llamaron a una reunión de emergencia, por ejemplo hoy (por el miércoles), y se salvaba todo esto. Fue la propuesta que le hicimos, con todos los votos y con todos los que quieran consentir esto”, señaló el senador, uno de las principales espadas del PJ.

Bullrich defendió la legalidad del proceso y la continuidad parlamentaria: “Simplemente, presidente, por favor proceda a lo que vinimos a hacer, a la elección de las autoridades y la puesta en marcha de la comisión. Muchas gracias”.

Patricia Bullrich acelera en el Senado

Fue una primera victoria de los libertarios, que aceleran el tratamiento en comisiones de dos proyectos: la reforma laboral y la modificación de la ley de glaciares, para incentivar inversiones mineras.

Bullrich asumió la presidencia de la comisión de Trabajo y Previsión Social, que trata la reforma laboral junto a Presupuesto. En tanto, Minería y Ambiente empezaron a abordar la ley de glaciares.

Después de dos días de debates de especialistas y actores involucrados en el tema, el gobierno busca emitir dictamen el viernes. El objetivo es llevar ambos proyectos al recinto en una sesión programada para el 26 de diciembre.

La reforma laboral, impulsada por el Ejecutivo, propone cambios en la negociación colectiva, las indemnizaciones y condiciones de empleo, argumentando que la legislación vigente requiere una actualización para fomentar empleo formal y mayor competitividad.

>> Leer más: El diputado Paulón carga contra la reforma laboral de Milei y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino

Por su parte, la modificación de la ley de glaciares busca redefinir criterios de protección ambiental y asignar mayor rol a las provincias en la gestión de sus recursos naturales.

Gobierno: "Devolver poder al empleador"

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó que el proyecto de reforma laboral conserva los derechos “esenciales de los trabajadores” y resaltó que se busca devolver “poder” al “empleador”.

“El proyecto de ley es equilibrado. Fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con un pedido de Sandra Pettovello para que se conservaran los derechos esenciales. Este proyecto conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, dijo el funcionario del gobierno de Milei.

Cordero afirmó que “para que haya una persona trabajando alguien tiene que contratarla”. “La imposición no forma parte de la libertad de la contratación; y la libertad de la contratación tiene que tener reglas claras y permitan que haya un fomento, y no un estancamiento”, reflexionó.

image

Frente a las críticas de los legisladores opositores, Cordero defendió el texto y aseguró que “está pensado de manera moderna para las pymes” y “los trabajadores que quieren ingresar al mundo del trabajo”.

>> Leer más: La polémica reforma laboral de Milei: la Corte marca la cancha y advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

“(El proyecto) apunta a que cuando llegue el momento (de una salida o despido), las pymes tengan la posibilidad financiera de poder afrontar esto en beneficio del trabajador. Lo esto intento hacer es regular ese tipo de relaciones. No está pensado para las grandes empresas”, resaltó.

CGT: "Grandes problemas de constitucionalidad"

A su turno, en la previa de la movilización convocada para este miércoles las autoridades de la CGT fustigaron la iniciativa impulsada por el gobierno.

Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato y secretario general del sindicato del Seguro, dijo que la iniciativa es inconsulta con “la enorme cantidad de empleadores que están esperando una modernización”.

Para el representante sindical, la reforma del gobierno “tiene grandes problemas de constitucionalidad”. “Solicitamos que esto no sea una discusión entre gallos y medianoche”, planteó Sola.

Jorge Arguello, de Camioneros, afirmó que la ley “es regresiva”. “No es una reforma, es una flexibilización laboral. No se genera más trabajo quitando más derechos”, argumentó el referente.

image

“Algunos sectores de los empresarios no quieren esta ley. No les sirve. Sacarle todos los derechos a los trabajadores me parece una locura y que estamos equivocando el camino. Entendemos que hay algo nuevo en el mundo, pero hay que discutirlo”, agregó.

El otro triunviro y secretario general del sindicato de los trabajadores de la industria del vidrio, Cristian Jerónimo, reiteró que la CGT no avaló en ningún momento el proyecto de la reforma laboral y dijo que no le aporta “nada al mundo del trabajo”.

>> Leer más: Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Jerónimo se quejó porque el gobierno no los convocó para la discusión. También fustigó contra el Consejo de Mayo. “Han demostrado de vuelta que nos mintieron”, sostuvo.

El referente de los sindicatos defendió el paro y criticó al gobierno nacional.

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

Contra la reforma laboral. Miguel Vivas, titular del sindicato de Alimentación, es el secretario general de la CGT Rosario. 

Reforma laboral: la CGT Rosario concentra el jueves en Plaza 25 de Mayo

Dirigentes de la CATT y la CCC se reunieron con el arzobispo Eduardo Martín y el padre Fabián Monte en la sede del Arzobispado de Rosario

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

paulon carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino

Paulón carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino

