El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte El SMN anticipó una jornada sin lluvias, con una máxima de 33 grados y ráfagas de viento norte que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora 17 de diciembre 2025 · 18:55hs

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital El tiempo en Rosario. El calor se hace sentir

El tiempo en Rosario llega este jueves con una jornada calurosa, con cielo mayormente despejado, viento del sector norte y sin probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La madrugada comenzará con cielo despejado, una temperatura cercana a los 19 grados y viento del norte con intensidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. En ese tramo se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana se mantendrán las buenas condiciones de tiempo, con cielo despejado y un marcado ascenso de la temperatura, que llegará a los 28 grados. El viento rotará al noroeste y continuará soplando con intensidad moderada, aunque sin ráfagas previstas.

Por la tarde se registrará el momento más caluroso del día, con una temperatura máxima estimada en 33 grados. El cielo estará algo nublado y el viento del noroeste volverá a presentar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría intensificar la sensación térmica.

Hacia la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, el termómetro descenderá hasta los 28 grados y el viento volverá a soplar desde el norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.