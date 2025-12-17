La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

El SMN anticipó una jornada sin lluvias, con una máxima de 33 grados y ráfagas de viento norte que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora

17 de diciembre 2025 · 18:55hs
El tiempo en Rosario. El calor se hace sentir

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

El tiempo en Rosario. El calor se hace sentir

El tiempo en Rosario llega este jueves con una jornada calurosa, con cielo mayormente despejado, viento del sector norte y sin probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La madrugada comenzará con cielo despejado, una temperatura cercana a los 19 grados y viento del norte con intensidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. En ese tramo se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana se mantendrán las buenas condiciones de tiempo, con cielo despejado y un marcado ascenso de la temperatura, que llegará a los 28 grados. El viento rotará al noroeste y continuará soplando con intensidad moderada, aunque sin ráfagas previstas.

Por la tarde se registrará el momento más caluroso del día, con una temperatura máxima estimada en 33 grados. El cielo estará algo nublado y el viento del noroeste volverá a presentar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría intensificar la sensación térmica.

Hacia la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, el termómetro descenderá hasta los 28 grados y el viento volverá a soplar desde el norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Noticias relacionadas
La vivienda en Salta al 1500 donde cayó el obrero

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

mesa dulce, brindis y cuenta saladisima: cuanto cuesta salir a cenar en navidad en rosario

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Rosario vivirá días de calor hasta el fin de semana, cuando se dará la posible llegada de lluvias.

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte

Las piletas municipales ofrecen diversas actividades en verano.

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

Ver comentarios

Las más leídas

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Lo último

Aguinaldo 2025: hasta qué día hay tiempo de pagar el SAC en diciembre

Aguinaldo 2025: hasta qué día hay tiempo de pagar el SAC en diciembre

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Central Córdoba pone primera rumbo a 2026: llega Cristián Sánchez, buscan retener a Killer y regresaría Giroldi

Central Córdoba pone primera rumbo a 2026: llega Cristián Sánchez, buscan retener a Killer y regresaría Giroldi

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

Dos personas murieron y una tercera permanece en estado crítico tras un choque frontal entre camiones. El mal estado de la calzada, el tránsito pesado y la falta de mantenimiento consolidan a la ruta nacional 34 como una trampa mortal, con cifras récord de siniestralidad.
Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral
Economía

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Ovación
El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil
OVACIÓN

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Comienza la etapa de evaluación para adoptar a Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Por Javier Felcaro
Política

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I
LA CIUDAD

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro
Economía

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: Nos quieren llevar al siglo XIX
Economía

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente
Policiales

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
POLITICA

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales