Aguinaldo 2025: hasta qué día hay tiempo de pagar el SAC en diciembre

El aguinaldo es un beneficio de los trabajadores en relación de dependencia

Con la llegada de las Fiestas, las familias comienzan a organizar sus celebraciones y ajustar el presupuesto. En diciembre, además del salario habitual, los trabajadores perciben el aguinaldo , un ingreso extra esperado que no siempre se acredita en la misma fecha que el sueldo mensual , por lo que resulta clave conocer los plazos y condiciones establecidos por la ley.

El Salario Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, consiste en una retribución adicional equivalente al 50% de la mejor remuneración percibida durante los últimos seis meses . La normativa vigente establece dos pagos anuales: uno en junio y otro en diciembre.

La legislación también aclara que el aguinaldo no alcanza a todos los trabajadores y que su fecha de pago difiere del salario mensual, según la situación laboral de cada beneficiario.

De acuerdo con la ley, la fecha límite para cobrar la segunda cuota del aguinaldo es el 18 de diciembre , que este año cae jueves. Sin embargo, la normativa habilita un plazo adicional de cuatro días hábiles para su liquidación, lo que extiende el vencimiento hasta el 24 de diciembre .

En la práctica, la mayoría de los empleadores no utiliza el plazo máximo, aunque la ley contempla esa posibilidad y la reconoce como válida.

Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre 2025

El aguinaldo funciona como un salario número 13 que se paga en dos cuotas anuales. Para calcular el monto, se toma la mejor remuneración bruta del semestre correspondiente y se divide por dos.

En diciembre, los trabajadores cobran el 50% del mejor salario percibido durante el segundo semestre de 2025. Quienes no completaron los seis meses de trabajo reciben un pago proporcional, que difiere del aguinaldo pleno.

La fórmula general establece que el cálculo surge de dividir el salario anual por doce y multiplicarlo por los meses trabajados. Si el trabajador registró inasistencias injustificadas sin goce de sueldo, esos días no se computan y el monto se ajusta en forma proporcional. En cambio, horas extras, comisiones y otros adicionales integran la base de cálculo del aguinaldo.

Quiénes recibirán el aguinaldo en diciembre 2025

El beneficio alcanza a los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia del sector público o privado

Jubilados y pensionados

Empleados con contratos fijos, temporales o por proyecto

Para percibir el aguinaldo, el trabajador debe haber prestado servicios durante el semestre correspondiente y haber cobrado remuneraciones por esa tarea. Tanto las vacaciones como las licencias con goce de sueldo se consideran tiempo trabajado y habilitan el cobro del SAC.

Quedan excluidos del aguinaldo los trabajadores informales, monotributistas y otros esquemas de empleo no registrado, ya que el beneficio solo corresponde a quienes se encuentran inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).