El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Su testimonio encierra una historia de abuso, abandono y maltrato de sus progenitores. Logró grabar un video que se viralizó en las redes pidiendo su adopción. Se presentaron familias de EEUU, Honduras, Europa y de todo el país.

Lucas Ameriso

Lucas Ameriso

15 de diciembre 2025 · 20:01hs
Nata

Nata, el adolescente de 14 años pidió ser él quien pida su propia adopción y generó una respuesta inmediata: ya son más de 500 los inscriptos en la convocatoria nacional.

"Hola soy Nata. Mi deseo para esta Navidad es tener una familia. Sentirme cuidado y contenido donde yo pueda sonreír de verdad y sentir por primera vez la sensación de tener una mamá y un papá". Así se presentó en un video que se viralizó en redes sociales este adolescente de 14 años, que busca ser adoptado a través de una convocatoria pública nacional y que hasta este lunes contaba con más de 500 inscriptos. Su idea de presentarse él mismo, contar sus deseos, repasar su cruda historia movilizó a la opinión pública y generó un récord de anotados sin precedentes: hay futuros adoptantes de Estados Unidos, Centroamérica y Europa, además de inscriptos de todo el país. La de este santafesino compone un universo de convocatorias en la que el denominador común son adolescentes institucionalizados que buscan un hogar donde armar su centro de vida.

En Santa Fe, y pese a la tendencia marcada en años anteriores, se percibe un cambio incipiente en favor de la adoptabilidad de niños mayores de 8 años. Fuentes del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga) entre enero y noviembre se iniciaron más de 100 trámites de adopción en la provincia.

Dentro de esa lista, 22 casos correspondían a niños mayores de 8 años, una cifra que representa alrededor del 17 por ciento del total de expedientes. Una respuesta más favorable si se comparan con los mismos datos del período anterior. Y una señal a futuro.

Niño santafesino de 14 años desea ser adoptado

En todo el territorio provincial existen unas 137 convocatorias públicas abiertas para adoptar en la franja etaria superior. Se trata de niños, niñas y adolescentes que tienen entre 9 y 17 años. Y en el caso de las convocatorias públicas, los interesados no necesitan estar inscriptos en el Ruaga ni en ningún registro de adoptantes del país. La de este adolescente es la número 81.

>>Leer más: Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

La historia del adolescente

Nata vive desde hace un año en un centro residencial en Rosario, pero su historia dentro del sistema de protección empezó mucho antes. Cuando tenía apenas 7 años, Nata fue separado de su familia en 2019 por situaciones de violencia. Su mamá quedó privada de la libertad y su infancia quedó marcada por ausencias, rupturas y adultos que no pudieron cuidarlo como necesitaba. Estando al cuidado de su padre, sufrió la violencia de su progenitor, por el que el hombre quedó preso. Pasó al cuidado de sus tías, y cuando su madre salió de la cárcel en 2021 fueron varios los intentos de revinculación, hasta que en 2024, con una mochila en los hombros, llegó a los pasillos de Tribunales junto a su madre. "Hasta acá llegué", les dijo la mujer a los funcionarios judiciales para manifestar su deseo de dejar al hijo en adopción. "Lo dejó como un paquete", recordó una fuente consultada. Nata se quedó solo. Atravesó en plena infancia la tristeza, la angustia y la soledad.

Sin embargo, su fuerza interior hizo que se pusiera frente al celular y pidiera en primera persona su adopción. Él fue quien pidió su convocatoria pública. Es un pibe resiliente, cariñoso, carismático, sensible. Está en segundo año del secundario, le gusta ir al gimnasio, hacer natación, compartir tiempo con amigos, reírse, hacer planes.

>>Leer más: Adopción en Santa Fe: cómo anotarse en el Ruaga para ser postulante

Con el arbolito de Navidad de fondo, pide a quien lo quiera escuchar su deseo de tener una familia, que lo elijan, miren, amen. No quiere más instituciones. Busca un hogar. "Viví demasiadas situaciones de violencia que no quiero repetir. Maltratos, gritos, discriminaciones demasiado graves y dolorosas para mi infancia. A los 12 años mi mamá me llevó en adopción a Tribunales, cosa que no quería porque mi sueño desde chiquito fue siempre tener una familia, una mamá y un papá. Mi deseo es sentirme cuidado y contenido, una familia, algo que no pude cumplir y me tuve que ir a un hogar", dice Nata en el video viralizado por redes al extremo.

La mirada de la Justicia

María José Campanella, jueza de Familia Nº 3, habló con La Capital sobre el acompañamiento hecho con el adolescente a lo largo de estos años. "La convocatoria fue un pedido expreso de él. Necesita una mamá, su declaración de adoptabilidad se hizo por resolución en noviembre, y se decidió armar un texto para hacer el video con la colaboración de la Red Argentina de Adopción y la organización Abrigo Firmat. Se han recibido interesados desde Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Centroamérica. Son más de 500 anotados", marcó Campanella.

El proceso de ingreso de los datos y la depuración de este primer listado le corresponde al Ruaga con la colaboración de la Dirección de Niñez. De ahora en más, cada inscripto recibirá un mail con los formularios. Pero sin dudas que este video superó todas la expectativas. La convocatoria pública nacional que más convocó fue a unas 25 personas, según indicaron fuentes del sector.

Adopcion.jpg
En Santa Fe, actualmente hay 200 aspirantes activos admitidos. El 90% de este grupo tiene una disponibilidad adoptiva de 0 a 8 años, el 10% de 9 a 12 años y, como una problemática que se extiende a lo largo del país, no hay aspirantes para mayores de 13 años.

En Santa Fe, actualmente hay 200 aspirantes activos admitidos. El 90% de este grupo tiene una disponibilidad adoptiva de 0 a 8 años, el 10% de 9 a 12 años y, como una problemática que se extiende a lo largo del país, no hay aspirantes para mayores de 13 años.

De ahora en más, de esta selección queda por delante hacer videollamadas priorizando también los grupos que pueden garantizar la cercanía de lugar en que está Nata y el perfil acorde a su deseo de contar con mamá y papá. También hay margen para hermanos. Quedan por fuera los inscriptos del exterior. Habrá tiempo para las entrevistas, la visita de las trabajadoras sociales y la confección de los legajos una vez que depure el padrón el Ruaga.

"Se hace un acompañamiento con la idea de que empiece a convivir con la nueva familia y por eso aspiramos a que antes de fin de año al menos se comience el proceso de vinculación. Se está todo okey se hace una nueva audiencia para ver si se dicta la resolución de la guarda adoptiva en un plazo de 6 meses para el comienzo del trámite de adopción. Es un juicio muy sencillo que no tiene complicaciones", señaló con expectativa Campanella.

>>Leer más: Adopción en Santa Fe: abrió la inscripción y ya son 114 los chicos que esperan una familia

Por su parte, Marcelo Molina, camarista civil y comercial y ex magistrado del fuero de Familia, recordó que un aspecto a tener en cuenta en las convocatorias públicas (situaciones cuando está agotada la búsqueda de una familia postulante adoptiva apta para el caso en concreto), es que las mismas "nos hablan de la necesidad de comunicar mejor y de divulgar mejor cuál es la finalidad de la adopción, que busca una familia para el niño que la necesita, y no al revés".

Sobre el particular, el magistrado señaló que se trata de "un niño que necesita una familia que lo críe como hijo, el que está necesitando una familia, y que es sustancialmente distinta de la filiación biológica", para marcar que "nunca es suficiente el esfuerzo que hace el Estado y las organizaciones no gubernamentales para difundir estos aspectos de la adopción y de la necesidad de adoptar chicos más grandes".

ruaga.jpg.jpeg
Hasta este domingo el Ruaga habilita la inscripción de aspirantes a adopciones.

Hasta este domingo el Ruaga habilita la inscripción de aspirantes a adopciones.

Repercusión del video en los inscriptos

A su turno, la abogada del adolescente, Paola Scicchiatini, se mostró sorprendida por la repercusión del video. "Tuvo mucho alcance. Nata fue muy valiente en grabarlo. Él mismo decidió hacerlo, por supuesto con autorización judicial y siempre respetando su derecho a ser escuchado, y participó activamente en todo este proceso. No deja de ser emocionante porque es un chico de 14 años que lucha por sus derechos”.

Como ya se informó, el Ruaga hará la primera selección de los 500 aspirantes que hay, potestad de ese órgano provincial. Todas las solicitudes quedaron plasmadas en en la casilla de correo [email protected].

“Todos los organismos están trabajando de manera conjunta para que el proceso (de adopción) se efectivice de la manera más rápida. El chico no puede ir con cualquier familia. El Ruaga tiene que tomar sus recaudos y hará las entrevistas que considere, porque lo principal es que Nata esté bien. Tampoco por cumplir sus deseos lo vamos a volver a vulnerar. La idea es que esto avance rápido, pero tomando los recaudos que toma el Ruaga para enviar los legajos de los adoptantes a la jueza”, subrayó Scicchiatini.

La abogada se refirió a la situación de muchos chicos que llegan a la preadolescencia y no pueden acceder a un hogar porque la gran mayoría de los adoptantes elige niños muy pequeños. “Nosotros buscamos revertir eso. Un chico de 14 años tiene toda una vida por delante, tiene derecho a estar en una familia. Queremos visualizar a los que tienen estas edades y esos derechos que a lo mejor la gente no conoce. No es un tabú adoptar a un adolescente de 14 años. No deja de ser un niño que necesita del acompañamiento de otras personas”, cerró Scicchiatini.

