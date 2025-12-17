PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

El equipo conducido por el español Luis Enrique se consagró al vencer al Flamengo. En 2012 la ganó Corinthians

El Burrito Martínez junto a Paolo Guerrero, autor del gol de Corinthians en la final Intercontinental de 2012. PSG es el decimotercer equipo europeo en ganar la Copa en forma consecutiva.

París Saint Germain ( PSG ) conquistó este miércoles la Copa Intercontinental al vencer por penales en la final a Flamengo. Es la primera vez que el equipo parisino se consagra en esta competencia y a su vez pasaron 13 años desde la última vez que la ganó un equipo sudamericano. La hegemonía europea parece imbatible.

El partido entre PSG y Flamengo terminó 1 a 1 después de 120 minutos y se definió en los penales, en una tanta en la que el equipo brasileño apenas pudo convertir uno de los cinco desiparos. Vaya paradoja, tratándose de un equipo de ese pais, célebre por la pegada de sus jugadores.

La victoria en los penales consagró definitivamente al equipo conducido por el español Luis Enrique, quien a mitad de año había llevado al PSG a ganar por primera vez la Champions League, la Liga de Campeones de Europa.

El triunfo del equipo francés ratifica además la inquebrantable supremacía de los europeos frente a los sudamericanos, que en otros tiempos alternaban con ellos la conquista de esta Copa. La última vez ocurrió hace ya 13 años.

Fue el 16 de diciembre de 2012 en Japón. Ese día, Corinthians venció por 1 a 0 al Chelsea y se quedó con la Copa Intercontinental. Después, nunca más uno equipo sudamericano pudo vencer a un europeo en este certamen.

Leer más: Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

El partido se jugó en la ciudad japonesa de Yokohama. El Monterrey mexicano fue el tercero de la competencia, tras vencer por 2 a 0 a Al-Ahly de Egipto.

Aquella final ganada por Corinthians, dirigida por Tité, contó con la participación de un futbolista argentino. Se trata de Juan Manuel Martínez, a quien en el país todos conocían como el Burrito. El futbolista surgido en Vélez ingresó a los 87 minutos por el potente delantero peruano Paolo Guerrero, que fue el autor del gol de la victoria brasileña.