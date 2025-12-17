Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

Los natatorios abrieron a partir de hoy en 15 polideportivos, 10 clubes con convenio y el Balneario La Florida. En esta nota, todo lo que hay que tener en cuenta.

Cuando faltan cuatro días para la llegada oficial del verano , para muchos la mejor época para descansar o disfrutar de lugares al aire libre, e ste miércoles quedó formalmente inaugurada la temporada de colonia de vacaciones y actividades del verano 2025/2026 que lleva adelante el municipio de Rosario en las 15 piletas que funcionan en los polideportivos de la ciudad, en los 10 clubes con convenios y en el Balneario La Florida.

El puntapié inicial para esta temporada se cumplió hoy en el polideportivo Parque Oeste, que justamente este miércoles festejó su aniversario número 35.

Alejandra Mattheus, secretaria de Turismo y Deportes de la Municipalidad, señaló que “son 32 colonias de vacaciones que funcionan en Rosario. Son 32 colonias para niños, diez para jóvenes y adolescentes, más las colonias para adultos mayores . Funcionarán en los 15 polideportivos municipales, más los diez clubes con los que la Municipalidad tiene convenio”.

Mattheus remarcó que el requisito más importante a cumplir es la revisión médica . "Tenemos todos los médicos. Se pide un turno para el examen y tanto para colonia como para pileta libre a través del sitio www.rosario.gob.ar ”, precisó.

La pileta recreativa, que puede disfrutarse en 9 polideportivos del municipio, continuará hasta el 28 de febrero, mientras que las colonias funcionarán hasta el 14 de febrero en los predios municipales, clubes y el Balneario La Florida. La oferta de natatorios se completa con el complejo ubicado en el Parque Alem, que está funcionando desde el 5 de diciembre.

Las nueve piletas recreativas pertenecientes a la Municipalidad están en los siguientes lugares:

+ Estadio Municipal (Ovidio Lagos 2501).

+ Complejo “Emilio Lotuf” (Av. Belgrano 600).

+ 7 de Septiembre (Martínez Estrada 8030).

+ Cristalería (Alberini 3200).

+ Deliot (Bv. Seguí 5462).

+ Parque Oeste (Pasco y Rouillón).

+ Balneario del Saladillo (Av. del Rosario 400 bis).

+ 9 de Julio (Dorrego 3339).

+ Parque del Mercado (Cepeda y Gutiérrez).

Tarifas para pileta recreativa

De acuerdo con lo informado oficialmente, las entradas tienen dos franjas etarias: menores (de 10 a 14 años) y mayores (de 15 años en adelante). Los jubilados y las personas con discapacidad ingresan gratuitamente, al igual que los menores de 10 años, aunque en este último caso deberán hacerlo obligatoriamente acompañados de un mayor.

Los costos de la entrada a la pileta recreativa y de la revisión médica pueden pagarse anticipadamente con Boletas de Cobro/Pago, o en el lugar con QR, tarjetas de débito y crédito.

Revisión médica: $ 2.000 (se cobra a partir del año cumplido)

Entrada mayores: $ 1.000 (de 15 años en adelante)

Entrada menores: $ 800 (de 10 a 14 años)

Entrada menores de 10 años: gratis, deberán ingresar obligatoriamente acompañados de un mayor

Jubilados: gratis

Personas con discapacidad: gratis

Abonos

Mayores - Diciembre: $ 6.000

Menores - Diciembre: $ 4.700

Toda la información se puede encontrar en rosario.gob.ar