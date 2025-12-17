La Capital | Economía | reforma laboral

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Gremios del transporte y la CCC marcharán por la mañana. A las 16 hs, la CGT convocó a una concentración en Plaza 25 de Mayo

17 de diciembre 2025 · 19:59hs
Organizaciones sindicales y sociales saldrán a la calle para protestar contra el proyecto de precarización laboral.

Organizaciones sindicales y sociales saldrán a la calle para protestar contra el proyecto de precarización laboral.

Rosario dirá presente en las protestas contra el proyecto de reforma laboral, con marchas y concentraciones. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a concentrar este jueves a las 16 en la Plaza 25 de Mayo.

“Estarán representados todos los gremios y las centrales amigas porque este proyecto va en contra de los trabajadores”, señaló el secretario general de la central obrera, Miguel Vivas.

La concentración se realizará en el marco de una jornada de lucha en todo el país.

En Rosario la agenda de actividades será nutrida. Por la mañana, los sindicatos nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se movilizarán desde la iglesia San Cayetano (a las 10) hasta la Plaza 25 de Mayo (a las 12).

El martes, dirigentes de ambas organizaciones fueron recibidos en la sede del Arzobispado de Rosario por monseñor Eduardo Martín, arzobispo de la diócesis local, y por el padre Fabián Monte, responsable de la Pastoral Social. Las autoridades religiosas expresaron su acompañamiento.

La CTA Autónoma de Rosario participará de todas las actividades. A las 10.30 concentrará en Av Pellegrini y Bs As y marchará hasta la plaza. Y a las 16 hs participará en el mismo lugar de la concentración convocada por la central obrera.

Las huelgas

Por su parte, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) anunció que parará este jueves en rechazo a la reforma laboral.

Además apoyó la convocatoria a la marcha que organiza la Confederación General del Trabajo (CGT) con el fin de expresar su rechazo a una de las principales iniciativas del temario de sesiones extraordinarias en el Congreso.

“Cada uno de los 191 artículos del proyecto del gobierno está dedicado a quitarnos derechos, a que no podamos organizarnos y a impedirnos luchar”, señalaron desde la federación. En cuanto al alcance de la modernización laboral, indicaron: “Pretende fortalecer la posición de las patronales y debilitar la de quienes trabajamos”.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) y la Asociación del Personal de Trabajadores No Docentes de la UNR (Apur) anunciaron un paro de 24 horas para este jueves sin asistencia a los lugares de trabajo

ATE Rosario recordó que habrá desobligación de los trabajadores estatales entre las 10 y las 18 para facilitar la asistencia.

Por la tarde

La concentración de las 16 horas promete ser multitudinaria, atento al nivel de adhesión que adelantaron gremios y organizaciones sociales, políticas, dederechos humanos y hasta empresariales.

“Las y los trabajadores organizados de nuestra región manifestamos nuestro rechazo al proyecto de reforma laboral y nos movilizaremos en favor de nuestros derechos”, indicó Vivas, titular cegetista.

Martín Lucero, secretario adjunto de la CGT Rosario y titular del gremio Sadop (docentes privados) dijo: “El acto de este jueves va a representar un hecho histórico para Rosario, nos plantaremos contra una reforma laboral que lejos de producir nuevos puestos de trabajo va a eliminar los pocos puestos de trabajo que quedan”.

Se nuclean en la Intersindical Rosario (Luz y Fuerza, Prensa, Correo, Atsa Rosario, Sadop, Bancarios, Judiciales de Santa Fe) se concentran a las 16 horas en la Plaza 25 de Mayo.

El secretario Gremial del PJ Rosario, Sergio Rivolta informó que desde el Partido Justicialista acompañará la movilización

En Buenos Aires, la CGT convocó a marchar hacia Plaza de Mayo y espera una adhesión masiva. “La reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”, señaló la central sindical.

Las dos CTA anunciaron su adhesión a la movilización.

Contra la reforma laboral. Miguel Vivas, titular del sindicato de Alimentación, es el secretario general de la CGT Rosario. 

Reforma laboral: la CGT Rosario concentra el jueves en Plaza 25 de Mayo

Dirigentes de la CATT y la CCC se reunieron con el arzobispo Eduardo Martín y el padre Fabián Monte en la sede del Arzobispado de Rosario

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

paulon carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino

Paulón carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino

El paro afecta la actividad de los puertos agroexportadores del cordón industrial.

Los aceiteros anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral

